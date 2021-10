Punto de oro para Santa Fe en Ibagué, pero quedó una gran preocupación

En el comienzo de la jornada 12 del fútbol colombiano, Deportes Tolima recibió en el Manuel Murillo Toro a Santa Fe, duelo de diferentes realidades: mientras que el local quería treparse a las primeras casillas de la tabla, el visitante buscaba acercarse al lote de los ocho.

La primera parte quedó completamente en deuda. Ninguno de los dos equipos pudo ser claro dominador del encuentro y lo anterior quedó demostrado en la nula producción ofensiva.



Aunque la primera emoción del encuentro llegó al minuto 2, luego de un pase al vacío para Anderson Plata en el que eludió a Leandro Castellanos y falló en la definición, esto solamente fue un espejismo de lo que ocurrió después.



Disputa en la mitad del terreno, posesión dividida (48%-52%), choques continuos, uno que otro roce y poco más.



El conjunto pijao tuvo otro acercamiento con un cabezazo de Julián Quiñones que se fue desviado, mientras que los cardenales asomaron con un tiro libre cerrado de Jhon Velásquez y un tacón dentro del área chica que por poco le sale a Alexander Porras.



Sin dudas lo más destacado pasó por cuenta de Alex Mejía, quien generó preocupación tras una fuerte entrada de Juan David Ríos que lo dejó con inconvenientes en una de sus rodillas.

En el segundo tiempo, el experimentado volante no pudo continuar. Al 50' pidió el cambio y fue sustituido por Carlos Sánchez. Malas noticias en el rojo capitalino para el complemento y los partidos que vienen.



Instantes después se pudo saber que a Mejía le pusieron hielo no solo en la rodilla sino también en uno de sus tobillos...



Las ocasiones de gol también escasearon. Ambos equipos emplearon la misma táctica: juego aéreo. Pero ninguno pudo sacarle mayor provecho, todo fue muy bien controlado por los goleros Castellanos y Cuesta.



Fueron pasando los minutos y el peligro jamás llegó. Santa Fe se defendió a la perfección con el balón: posesiones largas, 1-2 toques, salidas precisas. Excelente. Cuando le tocó aguantar en el fondo y cortar, lo hizo sin problemas. Por su parte, el dueño de casa careció enormemente de ideas.



Finalmente el marcador no se movió y terminó siendo igualdad a cero entre Tolima y Santa Fe. Con ello, el vinotinto y oro se mantiene tercero (21 unidades), mientras que el León asciende parcialmente a la posición 13 (14 puntos).