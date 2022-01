Santa Fe sigue invicto en la Liga: entretenido empate con Cortuluá

La tercera fecha de la Liga BetPlay 2022-I inició con el empate a uno de Independiente Santa Fe con Cortuluá en el Estadio Doce de Octubre. Partido interesante y entretenido.

El duelo inició bastante parejo en el Doce de Octubre. Mientras los locales buscaban su primera victoria del campeonato, los bogotanos querían ampliar la buena racha que inició en casa frente a Águilas Doradas.



La primera opción llegó pasado el cuarto de hora, cuando Alexis Castillo levantó un centro preciso desde sector derecho, Julián Camilo Millán controló en medio de los centrales y con el arco a disposición definió terriblemente mal. Clarísima para Cortuluá.



Poco a poco Santa Fe se fue montando en el partido con aproximaciones interesantes de la mano de Wilson Morelo y Wilfrido De La Rosa.



El marcador se abrió al minuto 36. Se rompía la lata. Edwin Herrera mandó un centro muy pasado, Morelo cayó dentro del área y cuando todos estaban pendientes de si el juez sancionaba algo, Dairon Mosquera, que llegaba proyectado por izquierda, sacó un cabezazo englobado que terminó ‘bañando’ a Guillermo Gómez, quien estaba muy salido de su pórtico. Golazo.



Los rojos capitalinos continuaron atacando, pero un despiste en defensa les salió caro. En tiempo añadido, Castillo hizo efectivo un saque de esquina y el goleador Luis Carlos Ruíz llegó detrás de todos para capitalizar el empate de cabeza.

La segunda parte tuvo a un Santa Fe mucho más controlado, no tan lanzado en ataque. Dicha decisión de Cardetti fue aprovechada por los dueños de casa que generaron cada vez más oportunidades a través del juego por los costados.



Sobre la hora de partido, un frío recorrió la espalda santafereña. Tras un tiro de esquina, el juez central detuvo el compromiso por revisión VAR. Se analizó un posible penalti. La revisión tardó varios minutos, pero al final se decidió dejar jugar.



Cada entrenador fue moviendo su banco de suplentes, pero las acciones de gol bajaron considerablemente. No hubo un claro dominador y los arqueros fueron meros espectadores. El agobiante clima, en parte, ya hacía de las suyas.



Sobre el final, los cardenales tuvieron tres chances clarísimas. El arquero Gómez salió terriblemente mal en un tiro de esquina, no pudo despejar y el balón quedó muerto en el área chica. Harold Gómez alcanzó a puntearla, pero justo un defensor se interpuso para evitar la caída de su arco.



Más adelante, Neider Moreno desbordó bien por derecha, mandó un pase atrás y Harold Rivera definió de taco, pero esta vez el guardameta de Cortuluá respondió con un buen achique. Y justamente Gómez salvó nuevamente al minuto 90, cuando Fernando Coniglio sacó un cabezazo ajustado y el meta salvó con una buena estirada.



En la última del encuentro, desde el VAR revisaron una posible pena máxima en favor de la visita por mano dentro del área. Tras una extensa revisión, se determinó que aunque hubo mano, esta misma se dio cuando el jugador estaba apoyado en el césped y por ello no podía ser sancionada.



Al final fue empate a uno entre Santa Fe y Cortuluá en el Estadio Doce de Octubre de la ciudad de Tuluá.