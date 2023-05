Santa Fe, eliminado en la Liga: los tres culpables de un nuevo fracaso

¿Crónica de una muerte anunciada? Lo que pasó con Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I-2023 fue, para muchos, el resultado de un montón de decisiones y errores que lo llevaron a la eliminación en el ‘todos contra todos’ y la no llegada a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano.



En la última fecha, a pesar de depender de sí mismo, el expreso bogotano perdió 3-1 con Once Caldas y cerró su participación en Liga. Le queda la Copa Sudamericana para salvar el semestre en lo deportivo, pero sobre todo en lo económico.



¿Quiénes son los culpables del nuevo fracaso cardenal? Todos, aquí nadie se salva.



Eduardo Méndez



El presidente de Santa Fe hizo un gran esfuerzo, mostró su habilidad y sapiencia en el mercado de fichajes, contratando a jugadores de larga trayectoria como Hugo Rodallega o Marlon Torres; dándole una segunda oportunidad a referentes como Fabián Sambueza o Christian Marrugo; y proyectando a figuras de la cantera como Kevin Mantilla o Jersson González.



Sin embargo, decidió darle también una oportunidad al técnico Harold Rivera, quien en su primer ciclo quedó marcado por la hinchada y fue resistido desde el primer momento. No quiso otro entrenador, ni colombiano ni extranjero, que tuviera una mejor espalda para sostener el proyecto, y no fuera criticado sin haber empezado la competencia.



El error de llevarle la contraria al sentir de la afición se hizo más grande: los precios de las entradas, la falta de cercanía con la hinchada, las declaraciones culpando a su gente del mal momento, representaron reclamos, ofensas y mucho más, desde las graderías y redes sociales.



No hubo comunión, y no sirvió de nada sacar a Rivera a falta de dos fechas para el final del campeonato regular, pues volvió a culpar a los hinchas, argumentando que la salida del entrenador era para “evitar problemas y no generar violencia”, pues “hay una tribuna enardecida que comienza a dar carga sobre el técnico y se comienzan a meter con el presidente y las directivas”.



¿En serio sacar a un técnico por quedar bien con los hinchas? ¿Arriesgar con un interino el futuro del equipo en solo dos partidos? ¿Destruir el proyecto, del que dijo estar convencido, arriesgando también su participación internacional en Copa Sudamericana? Graves errores.



Harold Rivera



Quiso imponer un esquema táctico con tres defensores centrales, que solo le trajo dolores de cabeza, y por eso decidió devolverse al tradicional cuarteto defensivo.



Desde ese momento, aunque tenía buena relación con el grupo de jugadores, hubo descontento en el plantel por algunas decisiones técnicas.



Luego vino la irregularidad: Santa Fe no ganó dos partidos seguidos por Liga este semestre. De los clasificados a cuadrangulares, solo le ganó a América y a Boyacá Chicó; además, sumo 10 puntos de 27 posibles, entre la fecha 10 y la 18.



Rivera no tuvo autocrítica, siempre atribuyó a “detalles” cada derrota. También entró en el juego de atacar a los hinchas y dijo que “siempre pidieron mi cabeza. Siento que no es solo contra Harold Rivera, hay gente que también quiere hacerle daño a Eduardo Méndez y a Santa Fe”.



Cero carisma y pobres resultados.



Los jugadores



Se armó un buen plantel, pero esta vez los futbolistas fallaron. Lo hicieron en Manizales, en la última fecha, cuando dependían de sí mismos para clasificar a cuadrangulares y perdieron 3-1 con Once Caldas.



También son responsables de las derrotas en casa contra Pasto, los dos clásicos con Millonarios, la caída con Atlético Nacional y el empate con Unión Magdalena… todo en el estadio El Campín.



En cuatro partidos no consiguieron marcar goles. Solo en ocho juegos sacaron la portería en cero, por eso fueron la séptima defensa más vencida. Culpables son de la mala campaña de visitante: un triunfo, cuatro empates y 5 derrotas en 10 juegos afuera.



Sacaron el técnico, pero ellos también quedaron en deuda con el reto en Liga.