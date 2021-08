Reapareció Edgar Cortés y reavivó la polémica en Santa Fe: ¿qué dijo?

Santa Fe pasa por un momento muy difícil: desde hace rato está sumergido en una crisis económica que no lo ha dejado fichar jugadores de jerarquía; además, la parte deportiva también anda muy mal y en la dirigencia se vieron obligados a cortar con el proceso de Harold Rivera.



Aficionados y prensa que está al tanto del equipo bogotano trata de encontrar explicaciones al mal momento que se vive.



Preocupa, y mucho, que Santa Fe volvió a caer a los puestos bajos de la tabla de posiciones; que no tiene una nómina suficiente para luchar por grandes cosas, al contrario, se le han ido jugadores importantes.



Este lunes, el noticiero ‘Noticentro 1 CM&’ realizó una nota en la que buscó voces de gente conocida en Santa Fe y diagnosticar el problema cardenal. Habló un representante de la hinchada, uno de los socios minoritarios y un referente histórico, como Adolfo el ‘Tren’ Valencia.



Sin embargo, otro de los consultados fue Edgar Cortés, exdirigente de Santa Fe en la época más gloriosa del equipo bogotano en la década anterior. Cortés hizo una grave denuncia hace seis años, cuando era presidente César Pastrana, sobre corrupción en las categorías menores y malos manejos al interior del club.



Sin embargo, nunca se entregó un juicio sobre sus denuncias y el exdirigente salió de la Junta Directiva de ese entonces.



Este lunes, en sus palabras a ‘CM&’, Edgar Cortés volvió a encender la polémica, dejando en el aire que los responsables de la crisis actual son los dirigentes de la época de bonanza, pues no se administraron bien los ingresos que llegaron por los títulos locales e internacionales.



“Los resultados estuvieron, pero no hubo un seguimiento de lo que tenía que venir: ¿cómo se iban a administrar esos recursos que se obtuvieron? Esos recursos se desaparecieron, y todos saben quiénes son las personas que estaban administrando el club”, dijo Cortés.



Aunque el exdirigente no mencionó a nadie en especial, es sabido que antes de la llegada de Eduardo Méndez a la presidencia, los últimos dirigentes que dirigieron al club fueron César Pastrana y Juan Andrés Carreño.



Fuertes palabras de Cortés, en un momento en que Santa Fe pasa por el peor momento de los últimos años.