¿Indisciplina en Santa Fe? El gesto que no gustó de un futbolista

Independiente Santa Fe debutó con derrota 2-0 frente a Atlético Nacional en la fecha 1 de la Liga BetPlay. A pesar de tener un buen primer tiempo, incluso errando un tiro penal, el cardenal cayó en Medellín por errores defensivos y virtud del duro rival.



Harold Rivera tuvo que superar adversidades en su zona defensiva: Carlos Mario Arboleda, lateral derecho, se lesionó; Jeisson Palacios, defensor central, tiene problemas para continuar y su parte contractual está en dudas; además, Dixon Rentería tampoco viajó, por decisión técnica.



Y es que con Dixon hay un caso particular. Según fuentes consultadas, el joven zaguero (25 años) no ha tenido la mejor pretemporada, no ha tenido la actitud que el cuerpo técnico espera, además de su desorden táctico, que no lo ha dejado consolidarse entre los titulares.



Es por eso que el técnico Rivera decidió llevar como titular a Alejandro Moralez por encima de Rentería. El nacido en San José del Guaviare no estaba lesionado, tenía la opción de estar entre los viajeros a la capital antioqueña, pero pesó su comportamiento.



Lo peor del caso es que los jugadores que no fueron tenidos en cuenta para el partido contra Atlético Nacional, tenían que presentarse a la sede deportiva para entrenar con el segundo preparador físico. Y Dixon no estuvo en la práctica, pues se encontraba de descanso en las cercanías de la ciudad junto a su pareja, algo que quedó registrado en las redes sociales.