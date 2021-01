Toda la verdad sobre Dixon Rentería: podría salir de Santa Fe

En Santa Fe no ha habido indisciplina en este 2021. Así, tajante, fue la respuesta de varios protagonistas en el club cardenal. Todo por el caso de Dixon Rentería, defensor central que no estuvo entre los convocados por Harold Rivera para enfrentar a Atlético Nacional, y del que algunas fuentes lo relacionaron con problemas de disciplina.



“No, Dixon no ha tenido mal comportamiento. El ‘profe’ no lo llevó ni a él (Dixon) ni a Jeisson Palacios porque deben solucionar otros temas, pero deportiva y médicamente el jugador estaba para actuar”, le confirmó un allegado del cuerpo técnico a FUTBOLRED.



Las primeras informaciones, de otra fuente, hablaron de problemas de indisciplina, y que ese sería el motivo para que Rentería no jugara el pasado fin de semana. Por eso este medio fue al directo implicado: “Supe de lo que se dijo y me sorprende que haya salido esa información. Claro que yo fui a entrenar el pasado domingo a la sede deportiva, si no me arriesgo a una sanción y no tengo motivo para incumplir con el equipo. Somos un grupo fuerte y no sé de dónde salió esa mentira. Después de la práctica, claro que me fui a otro lado, porque ya podíamos hacerlo, pero fui a un sitio donde pudiera descansar, alejarme un poco de la ciudad”, confirmó Dixon Rentería.



Lo cierto es que Rentería podría estar muy cerca de irse de Santa Fe, pues tendría opciones para salir en este mercado, un golpe fuerte para el equipo cardenal en caso de cerrarse alguna operación, pues cuenta con Dixon, así como con Palacios, para el 2021.



En los próximos días se conocerá el futuro de ambos zagueros, que podrían salir, por los que Santa Fe aguarda por su continuidad, pues tiene que afrontar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores en fase de grupos.