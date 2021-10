Santa Fe sueña con la clasificación: cuentas en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe tendrá un noviembre definitivo en sus aspiraciones a clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2021. Le quedan cuatro partidos y todos son ‘finales’, empezando por el de este lunes festivo, 1 de noviembre, visitando al Deportes Quindío en el estadio Centenario de Armenia.



El cardenal es noveno con 23 puntos, o sea que es el primero de los equipos que están fuera de los ocho. El octavo está a un punto y el sexto a dos, además de estar a 3 unidades del quinto puesto.



¿Cuáles son las cuentas para que Santa Fe pueda clasificar a los cuadrangulares? Partamos de un concepto obvio: ganar los 12 puntos que le restan le darían un cupo entre los ocho mejores del semestre. Para eso debe vencer al Quindío, al Junior en El Campín, a Once Caldas en Manizales y cerrar con un triunfo sobre Águilas Doradas en Bogotá.



Con 35 puntos tendría garantizado su cupo en las semifinales. Sin embargo, si suma 9 también podría alcanzarle siempre y cuando Envigado, Alianza Petrolera, Junior y Cali no sumen más de 6 puntos… un par de ellos tendría que caerse en el remate del ‘todos contra todos’.



¿Qué resultados le convienen a Santa Fe en la fecha 16?

Partiendo de que hay que ganar en Armenia, a Santa Fe le sirve que Envigado no gane en su visita a Bucaramanga (empate o pierda); que Nacional le gane a Jaguares; que Medellín le gane a Pereira; que haya empate entre América y Alianza Petrolera o gane el escarlata; que Junior tropiece contra Pasto (no gane); y que el Huila no pierda en casa contra Deportivo Cali.



Si se dieran esta mezcla de resultados, el equipo albirrojo podría incluso terminar sexto en la tabla de posiciones en esta jornada.