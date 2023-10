Santa Fe, con bajas sensibles justo para difícil definición de Liga

Si al Liga Betplay II 2023 terminara hoy sería quinto y estaría clasificado a los cuadrangulares sin mayores sufrimientos. Pero, muy a su pesar, faltan cinco jornadas cruciales.

Independiente Santa Fe suma 23 unidades y, aunque parezca que siete puntos de 15 posibles no son una meta inalcanzable, su juego no acaba de convencer y sus hinchas son los primeros incrédulos sobre la posibilidad de la clasificación.



Y esa no es la peor noticia: el técnico Hubert Bodhert perderá a hombres clave a esta altura, uno por lesión y otros por convocatoria a la Selección Colombia SUb-23 para los Juegos Panamericanos.



Por lesión, el DT no podrá contar con su lateral Mateo Garavito, quien sufrió un esguince complejo externo del cuello del pie izquierdo, según explicó el club a través de un comunicado. ¿Cuándo vuelve? Depende de su evolución, pero no se espera que sea tan pronto.



Asimismo, debido a la convocatoria de Héctor Cárdenas, se van dos habituales titulares desde la próxima semana y, si todo sale bien, hasta el 5 de noviembre: Jhojan Torres y Jersson González dejarán al equipo sin equilibrio en la mitad y sin el desborde por la banda que tanto agradece Hubo Rodallega.



Se pone peor pues el calendario de Santa Fe en este cierre de Liga es complicado: de local debe enfrentar a Águilas Doradas, el líder del campeonato, a Millonarios, el campeón defensor y a Once Caldas, que no sufre por altura y llega con una desesperada necesidad de puntos.



De visitante, el equipo 'cardenal' debe enfrentar a Deportes Tolima, que viene en franca recuperación, y a Atlético Huila, que tiene su propia lucha contra el descenso. Duro panorama y sin fichas clave. Todo complicado en el camino de Santa Fe.