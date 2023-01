¿Buscando un arquero? Santa Fe y sus cálculos para la Liga 2023

Se agita el mercado y el 2023 ha encontrado a algunos sin todas sus situaciones resueltas de cara al inicio de la Liga Betplay I, a finales de enero.

Uno de ellos es Santa Fe, que se movió rápido en 2022 para asegurar algunas piezas, entre ellas su entrenador, Harold Rivera, pero que tiene un par de asuntos sin resolver en el inicio de la pretemporada.



El tema del arco sería una preocupación que motivaría una gran novedad en el mercado de fichajes: la renovación de José Silva, titular durante buena parte del último curso por las lesiones de Leandro Castellanos, no ha sido sencilla pues el Bogotá FC no ha llegado a un acuerdo para la cesión definitiva de su jugador.



Según el periodista Alexis Rodríguez, esa incertidumbre habría provocado acercamientos con el arquero campeón de la Liga, Harlen Castillo, quien en la misma celebración de diciembre con Deportivo Pereira anunció que se iría. El chocoano esperaría, en todo caso, otra opción del exterior, probablemente de Argentina o de Uruguay, probablemente en Peñarol de Alfredo Arias, pero por ahora no tiene nada concreto.



Según la fuente aún no hay respuesta de parte del jugador, a quien también podrían tentar, con una generosa oferta económica, desde Ecuador.



Para Santa Fe la opción de Castillo luce atractiva aunque también se harían esfuerzos por Silva, quien más allá de algunos errores podría garantizar una renovación en una posición en la que se busca heredero definitivo para Castellanos.