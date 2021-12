¿Fichajes a bajo costo? Santa Fe buscaba estos jugadores de Junior

Santa Fe ya anda montando gran parte de lo que será su nómina para el 2022, esperando concretar más jugadores para el nuevo proyecto que arrancará Martín Cardetti. Mucho movimiento en el león, pues se confirmaron varias salidas de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el argentino.



Se hablaba de la opción de dos jugadores de Junior, para llegar a la capital de Colombia, uno de ellos, con pasado reciente en el cuadro cardenal. Es el caso de Fabián Sambueza y Fabián Viáfara, que tienen aún en duda la continuidad para el 2022 en el elenco barranquillero.



Sin embargo, todo quedaría solo en la intención, pues los términos no gustaron en Barranquilla, de acuerdo a información de Habla Deportes “La pretensión de Santa Fe era que Junior le prestara a Fabián Viáfara y Fabián Sambueza y que el equipo barranquillero pagara el sueldo de ambos. El ‘Tiburón’ no le interesa esta opción. Junior si revisa los números de Sambueza, que no son buenos.