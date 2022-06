Alfredo Arias: un proyecto que inicia con bajas y renovación cardenal

Santa Fe ya inició sus trabajos precompetitivos para comenzar con el pie derecho la Liga BetPlay en el próximo semestre. Alfredo Arias ya se vinculó con las sesiones de entrenamiento con el equipo completo en la sede deportiva de Tenjo. Ilusión al tope para el estratega uruguayo, pues a los cardenales les ha ido bien con los charrúas.

Retiros y grandes bajas, una sensibles, y otras que pasaron por el club con un recorrido fugaz. Sin embargo, todavía no han comentado qué jugadores serían parte del equipo en la próxima temporada. Alfredo Arias asomó a Gastón Rodríguez, pero por ahora no ha habido una decisión por parte de Eduardo Méndez y demás directivos. Asimismo, Ángel Cayetano, volante uruguayo de Universitario de Deportes también interesa a su compatriota Arias.

Los últimos fichajes extranjeros en Santa Fe han sido fugaces y sin mucho gol. Los traen como goleadores, pero quedan debiendo en la institución cardenal. Eso puede ser lo mismo que con Ángel Cayetano, volante de marca que podría ser tan solo una apuesta como Fernando Coniglio, Ezequiel Aguirre, Matías Castro, Denis Stracqualursi, Rubén Bentancourt y Franco Razzotti, por mencionar algunos.

Por ahora, se confirman por medio de un comunicado expedido por la institución, siete salidas y ninguna alta. Francisco Meza no seguirá en el club, con el deseo de buscar aires internacionales. Edwin Herrera, que no confirma todavía su continuidad, tiene un pretendiente atrayente como lo es San Lorenzo de Almagro, equipo que no vive su mejor presente en temas económicos.

Uno de los máximos ídolos de Santa Fe en su historia como Yulián Anchico se despide del profesionalismo a sus 38 años, y ahora se vinculará a las divisiones menores del club, según el comunicado.

Tras no llegar a acuerdos con Eduardo Méndez, Harold Gómez también se sumó a la lista de salidas. El dueño de la banda derecha que tuvo un buen desempeño, y fue el único jugador en la temporada que logró convertir de tiro libre en dos ocasiones. Los defensores, Jerson Malagón y José Ortiz también saldrán del club.

𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 🖊️ https://t.co/dqr94io9e8 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 2, 2022

Una crónica de salidas anunciadas, Fernando Coniglio anotó solo dos goles en Santa Fe con dos penales en Copa BetPlay, y Ezequiel Aguirre estuvo más sentado que jugando y no pudo marcar en el cuadro cardenal. Los argentinos, que vuelven a ser solo apuestas volvieron a confirmar su escaso nivel en el rentado colombiano. Por ahora, suena otra apuesta como Ángel Cayetano en la medular de los leones.