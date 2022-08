En Santa Fe no hay tranquilidad: camino inconforme de Alfredo Arias

Aunque están metidos dentro de los ocho en el quinto puesto con nueve unidades, no ha sido el camino deseado para Alfredo Arias, jugadores y directivos en esta Liga BetPlay 2022-II. Solo dos victorias de seis posibles y tres empates pese a solo haber perdido un encuentro. Alfredo recuperó a un Matías Mier que ha mejorado evidentemente en su físico y en aguantar los 90 minutos dentro de la cancha, pero Matías no puede echarse todo el equipo al hombro.

Santa Fe viene de sacar una victoria importante contra el Deportivo Pereira en condición de visitante, y ahora quiere conseguir el tercer triunfo cuando reciban al Deportes Tolima en la séptima jornada de la Liga BetPlay 2022-II. Sin embargo, hay todavía una preocupación grande en Alfredo Arias y en el equipo cardenal, pues el uruguayo mantiene que no han conseguido los objetivos trazados en estas seis fechas.



A Santa Fe se le ha visto una buena cara en la mayoría de sus compromisos, salvo en el encuentro ante Junior que salieron derrotados holgadamente en lo que fue el debut de Carlos Bacca en su regreso. Aunque sigue demostrando un juego aburrido, las opciones han llegado, pero el gran problema de la definición es lo que los ha complicado.



Previo al partido que se avecina en donde recibirán al Deportes Tolima por la séptima jornada, Alfredo Arias habló sobre este camino inicial con Independiente Santa Fe, refiriéndose a las cosas buenas que han hecho, “espero que podamos repetir algunos patrones que mostramos ante América y Pereira. Son los dos partidos que a mí me han dejado un poco más tranquilo”.



Pero no todo es color de rosa para Alfredo Arias y sus dirigidos, pues estos han sido los únicos encuentros que lo han dejado satisfecho. Un empate contra América y la victoria ante Pereira. “Estamos en construcción, todavía no estoy conforme. Hay muchas cosas por mejorar. El equipo muestral algo de lo que se entrena”, aseguró el estratega charrúa.



Analizó al Deportes Tolima de la siguiente manera, “Tolima no ha podido mostrar lo que venía mostrando en los últimos partidos, pero es un equipo muy bueno”. A su vez, dijo cuál es el objetivo en este partido, “va a ser un partido muy difícil y duro. Nosotros vamos por los tres puntos. Las falencias del Tolima hay que buscarlas con lupa”. Por último, mantuvo que para subir casillas deben, “para lograr lo que queremos hay que dar los pasos correctos y poner los pies en la tierra”.