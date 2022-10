‘No me gustó como jugó Santa Fe, nos estamos fortaleciendo’: Arias

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Deportivo Cali y se acercó a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022. El partido fue apretado, propio de la angustia de un juego crucial en la penúltima fecha del ‘todos contra todos’.



Alfredo Arias, entrenador de los albirrojos, aseguró que “era un partido que teníamos que salir a buscar, en el que buscamos abrir a José Enamorado y a Jefferson Rivas, para poder tener llegada con tres jugadores. La cancha no dio para que saliera mucho de lo que pretendo yo con el equipo, y otras circunstancias que más frío yo analice”.



“Si me preguntan si me gustó cómo jugó el equipo, respondo que no me gustó. ‘¿Te gustó ganar?’, sí. Siento que nos estamos fortaleciendo como equipo, porque nos han pasado muchas cosas, como errar tantos penaltis decisivos, y hemos salido de esa situación; no sé si otro equipo ha tenido tantos expulsados como nosotros”, agregó Arias.



Sin embargo, el entrenador charrúa valoró la actuación de su equipo, pues hasta última hora decidió su equipo titular, pues tuvo dificultades previas al partido contra los azucareros: “Esta semana no les pude dar el equipo sino hasta el viernes porque Jonathan Barboza no llegó, Harold Rivera estaba suspendido, Johan 'Kanté' Torres llegó ayer del microciclo, y nos quedamos con mucha limitación en el mediocampo para armar el equipo”.