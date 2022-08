¡Un partido de locura! Jonathan Barboza le dio la victoria a Santa Fe

Con las variantes, Santa Fe reaccionó en el segundo tiempo. En una jugada aislada, y en un error de Geovanni Banguera, los cardenales abrieron la cuenta. Sin embargo, de manera agónica. Patriotas empató desde el manchón penal. Cuando todo terminaba en empate, Jonathan Barboza enloqueció El Campín con un tremendo golazo.

Apenas inició el partido, Patriotas tuvo la manera de marcar desde temprano. Una serie de rebotes en el área de Santa Fe quedó para Carlos de las Salas y su remate se fue desviado. A los diez minutos, los patrióticos continuaron con su dominio. Darwin López se tiró de palomita, pero no alcanzó a cazar la pelota. Una aproximación grande para la visita.



Santa Fe tuvo más la posesión, pero no pudo traducirla en opciones de gol. Todo fue para Patriotas que tuvo otra opción a los 35 minutos. Mucha facilidad para Darwin López que controló y remató de volea ante Leandro Castellanos que ganó la pelea atajando de buena manera. Ya en el complemento, entraron Jeferson Rivas, José Enamorado y Kevin Mantilla por Wilson Morelo, Andrey Estupiñán y Geisson Perea.



Con las variantes, Santa Fe mejoró y empezó a dominar. Matías Mier a los 50 minutos sacó un remate que Geovanni Banguera atajó con facilidad. Luego, una serie de rebotes en el área de Patriotas no pudo Jeferson Rivas ni José Enamorado definir al arco rival. Nuevamente un disparo de Matías fue asegurado por Banguera.



Ya sobre el final, pasó lo mejor en el encuentro. Primero, con un disparo de larga distancia de Matías Mier que Geovanni Banguera tuvo que rechazar al córner, y en ese lanzamiento de esquina, el uruguayo ejecutó y Carlos Sánchez le ganó a Banguera cabeceando al fondo. La ilusión era toda para los cardenales, pero no duró mucho la celebración. Edwin Herrera cometió una torpe infracción en el área que fue vista en el VAR. Penalti que Mateo Rodas no desaprovechó.



Aunque todo parecía en empate que poco o nada servía para ninguno de los dos. Jonathan Barboza sacó una volea lejana que enloqueció al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los santafereños ganaron al último segundo para ser escoltas de Millonarios con 15 unidades. Patriotas por su parte queda decimoquinto con ocho puntos.