Buena fiesta en El Campín: Santa Fe y Tolima se sacaron chispas

Gran partido el de este sábado en El Campín, entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima. Espectacular marco, aunque con momento de angustia y violencia de algunos aficionados, y un juego de dos equipos que lo dejaron todo por ganar.



Santa Fe tuvo la primera opción de gol, pero falló; y como el que no los hace los ve hacer, a los 5 minutos Yeison Guzmán anotó el primer gol del partido, adelantando al Tolima.



El cardenal no bajó los brazos y empezó a estructurar juego de ataque, con influencia de Juan Pablo Zuluaga; pero el cardenal no encontró claridad en la última jugada y se fue perdedor al entretiempo.



Para la segunda parte, Pablo Peirano realizó cambios y de inmediato le funcionaron. Elvis Perlaza ingresó y en el primer tiro de esquina le puso un balón ‘como con la mano’ a Hugo Rodallega, para que, de certero cabezazo, empatara el juego y pusiera el 1-1.



Santa Fe se montó en el partido: otro que entró fue Jersson González, quien regresó de una lesión, y se demostró que sigue veloz y picante, pero con la imprecisión natural de la ausencia de las canchas.



Sobre el final del juego, fue el Tolima el que contó con las dos mejores oportunidades para anotar, pero Juan Daniel Espitia se lució para defender el arco albirrojo.



Empate, punto para cada equipo y una fiesta que valió la pena en El Campín.