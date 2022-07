Santa Fe, un león sin alma y garra muy superado por Junior: análisis

Independiente Santa Fe viajó a Barranquilla para visitar al Junior. Un equipo de fiesta con el debut de Carlos Bacca que ingresó a falta de 23 minutos y con derroches de calidad, demostró todo su nivel apoyando en el segundo gol del partido, un verdadero golazo por parte de Nelson Deossa.

Sin mucha creación de juego, Santa Fe intentó acercarse con los lanzamientos de afuera del área de Matías Mier, una táctica que se repite cada vez que el uruguayo tiene la pelota en sus pies. No obstante, fue completamente superado por Luis González, Fabián Sambueza, Walmer Pacheco, Carlos Bacca, Nelson Deossa, y el control en la medular de Iván Rossi que demostró su experiencia.



Mucho espacio regaló Santa Fe, con una defensa abierta que le dejó a Junior de Barranquilla la oportunidad de atacar como desearan para romper la zaga y llegar a los predios de Leandro Castellanos. Y como si fuera poco, volvieron a recaer en parar recurrentemente las acciones con faltas. Infracciones que a la postre, le costó la tarjeta roja de Edwin Herrera por segunda amarilla.



Para Futbolred, analizamos la derrota de Independiente Santa Fe:

Intentó presionar: en los primeros minutos, Santa Fe lució muy bien saliendo a buscar la pelota y robársela al Junior con una presión alta en sus líneas para morder el balón. Ese aumento en las líneas pesó a un club barranquillero que tuvo que cambiar su forma de jugar para demostrar un fútbol más directo.



Una defensa por mejorar: no fue el mejor partido de José Manuel Aja al que se le notó ansioso en buscar el empate cuando Junior se fue arriba. Estuvo todo el tiempo jugando delante de la línea que le correspondía abajo, y dejó muy expuesto a Geisson Perea en la zaga. Así las cosas, a Carlos Sánchez le tocó hacer una labor de mucho sacrificio transformándose en el tercer central. Perea se notó impreciso con sus despejes, uno que otro que celebraron los locales con oportunidades de gol.



Carlos Sánchez, figura: entre lo rescatable en Independiente Santa Fe es el trabajo realizado por el chocoano que bajó del mediocampo a la defensa, sumándose como un tercer central. Un muro que recuperó mucho balón, y a su vez, cortó muchas pelotas para evitar otro gol barranquillero.



Jugadores perdidos en cancha: no pesaron los señalados en la ofensiva para crear peligro. Wilson Morelo no controlaba bien cada vez que tomaba la pelota, Wilfrido De La Rosa desde que arrancó el torneo no ha estado enchufado, Neyder Moreno con una floja impresión tanto que fue sustituido. Matías Mier lo intentaba, pero sus remates se iban desviados o bloqueados. Nunca tuvo una idea clara de juego.



Diferencia de nóminas: mientras el local metía a Carlos Bacca, Iván Rossi, Nelson Deossa, Edwuin Cetré, Santa Fe ponía a José Enamorado, Jeferson Rivas, Jonathan Herrera y Kevin Mantilla, una diferencia enorme en calidad y en nombres que estuvieron muy por encima del plantel bogotano.



La expulsión: vuelve y juega en Independiente Santa Fe recordando al equipo de Martín Cardetti. Un club que pega más de la cuenta y corta con infracciones ganándose tarjetas amarillas innecesarias, entre ellas, dos amonestaciones a Edwin Herrera que significó la expulsión. A su vez, ya es la segunda en el torneo, y de manera consecutiva. Un papel para el olvido de Santa Fe.