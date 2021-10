Alcalde de Cali anunció sanciones por desmanes en juego de América

La Alcaldía de Cali anunció este mediodía las sanciones y decisiones tomadas a raíz de los desmanes ocurridos este domingo durante y al final del partido de la fecha 15 de la Liga Betplay II-2021 entre América y Nacional.





El burgomaestre Jorge Iván Ospina afirmó también el valor de la recompensa de quienes entreguen información de quienes participaron en los actos, mientras que América debe pagar los $20 millones que cuestan los daños generados en silletería y algunas barandas.



Ospina atendió a los medios en el Centro Administrativo Municipal, haciendo una reseña de la situación: “El domingo tuvimos hechos realmente bochornosos en el marco del partido entre América y Nacional no solo nos crea un gran disgusto, sino que nos significa tomar decisiones frente a lo ocurrido. A las 5:10 de la tarde en el exterior hubo una trifulca entre hinchas de ambos equipos, lo que provocó que 17 aficionados fueran llevados a la estación de Policía del Lido”.



Añadió que “habíamos identificado previamente que se iban a presentar circunstancias anómalas y por lo cual redoblamos esfuerzos. A las 7:22 p.m., cuando ya se estaba adelantando el partido, tuvimos unas dificultades al interior de la barra, al parecer por la posesión de trapos. A las 8 p.m., a punto de cerrarse el partido, ingresaron individuos a la cancha, por lo cual se terminó y nos orientó a una reacción inmediata y a un plan de contingencia”.



Sostuvo que “posteriormente en las afueras del estadio tuvimos dos episodios entre los hinchas y la Policía. A raíz de estas circunstancias tenemos unos daños en el Estadio Pascual por valor de 20 millones entre silletería y algunas de las barandas deterioradas, esta es una situación que nos duele más cuando hemos venido reconstruyendo el escenario y superando problemas de orden social y económico”.



Las decisiones fueron las siguientes:



“A partir de estos hechos la Alcaldía toma unas medidas, cerrar la tribuna Sur del estadio por el resto de la temporada, América de Cali todavía tiene dos partidos como local y no se podrán hacer con la tribuna Sur abierta, tenemos que adelantar una sanción a aquellos irresponsables que se metieron a la cancha y porque queremos construir con ellos una forma distinta de atender el fútbol.



Lo segundo que hemos solicitado es que la Policía Metropolitana de Cali nos ayude a la individualización de todos aquellos que se metieron a la cancha para que de la mano de la individualización podamos adelantar frente a ellos un castigo ejemplar y no podrán entrar por lo menos durante seis meses y vamos a ofrecer una recompensa de 3 millones de pesos a quienes nos brinden información que permitan individualizar a estos energúmenos.



El América de Cali debe asumir los gastos de los daños que se produjeron al interior del estadio, es el América el que promueve el partido, queremos decirle que le arrendamos el estadio con todos los deseos del mundo, pero también se tienen que asumir las responsabilidades cuando estas situaciones ocurren. De igual forma, en virtud 175 del Código de Seguridad y Convivencia se adelantará un conjunto de sanciones pedagógicas a la barra involucrada, esto significa que necesitamos una acción reparadora, de reconciliación”.



Finalmente, el Alcalde informó que no se descartan otras sanciones y que el hincha de Nacional que fue herido en los exteriores del escenario tras ser identificado por los seguidores rojos, afortunadamente ya está fuera de peligro y salió de la clínica a la que había sido llevado.



Estas sanciones se sumarán a las que determine la Dimayor, que podría ser el cierre del Pascual Guerrero por unas fechas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces