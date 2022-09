Unos se van, otros tambalean en banquillos: fecha 11 e iban demorando

¿Se esperaba que fuera en la fecha 11, o ya estaban demorando? En menos de una semana, la Liga BetPlay 2022-II empezó a sacar directores técnicos de los equipos con un rumbo desigual en el certamen. Nacional, que tenía que defender su título no arrancó de la mejor manera, y los efectos se vieron, Junior de Barranquilla, que nunca simpatizó con Juan Cruz Real abandonó el selecto grupo de los ocho, y el banquillo fue cesado. Lo mismo pasó con Jaguares que no ha podido recuperar su buen semblante que había mostrado anteriormente.

Así como hay estrategas que abandonaron sus labores y sus cargos dirigenciales en algunos equipos de la Liga BetPlay durante este segundo semestre, hay otros que también tambalean en el límite entre lo que es la continuidad o la puerta de atrás. Pueden ser varias razones las que no han permitido que clubes hagan estos movimientos, uno de ellos, el factor económico, que se ha agudizado últimamente.



El Deportivo Cali respaldó contundentemente a Mayer Candelo, pero la realidad es que, periodistas han mantenido que esa única razón por la que siguen apostando por Mayer pasa únicamente porque no tienen la manera de traer a otro estratega. A su vez, se apoyan en que ya tiene una idea de juego clara, pese a que no ha logrado sumar de a tres. Una dirigencia entre polémicas, que le da el visto bueno al único estratega que no sabe qué es ganar en la presente campaña.



Y es que la situación en el Deportivo Cali no es de ahora, sino de cuando estaba Rafael Dudamel cuando los problemas institucionales asomaban. Ahora se demuestran más, con un director técnico que le falta experiencia, pero que está en el puesto por el tema económico de un club en crisis. Sin embargo, seguirá tambaleando su continuidad, pese al respaldo dado por la junta directiva y Luis Fernando Mena, quien seguirá como presidente.



Además del Cali, Armando ‘Piripi’ Osma logró mantener su trabajo en el Atlético Bucaramanga gracias a una victoria ante Alianza Petrolera. Si perdían el clásico se acabaría la historia con el estratega, pero pudo continuar en el banquillo. Un caso similar, pero que ha venido en alza ha sido Leonel Álvarez con Águilas Doradas. No fue el mejor semestre pasado, y la cosa tampoco arrancó como deseaban. No obstante, son terceros en el certamen apretando en la parte alta.



Otros como César Torres en Cortuluá, Hubert Bodhert en Alianza Petrolera y Hernán Torres en Tolima también están atados a sellar sus continuidades, la de este último, quien dijo que la única manera que abandone las filas tolimenses sería por pedido expreso de la familia Camargo Salamanca. Uno que recompuso su camino fue David González con Medellín, aunque por resultados, ahora están afuera de los ocho.



Sin embargo, en la fecha 10 y 11 empezaron a rodar cabezas. El primero en abandonar su cargo fue Hernán Darío Herrera de las filas verdolagas de Atlético Nacional, en su lugar llegó Pedro Sarmiento quien estaba trabajando en el mismo club. De hecho, ya debutó dulce gracias a un triunfo por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba en el Jaraguay.



Un interinato que terminó en un contrato de seis meses y cesado finalmente por los malos resultados, y por la derrota en el clásico ante Independiente Medellín. El estratega campeón abandonó las toldas de Nacional de esa manera, y con una directiva también polémica después de las decisiones de Emilio Gutiérrez y la novedosa llegada de Mauricio Navarro.



El siguiente en irse fue Juan Cruz Real después de mantener el respaldo de la familia Char dueña del Junior. Una derrota en el clásico que dolió, en la que se pensaba que fuera el fin del argentino, pero sorprendieron con la decisión de dejarlo. Luego, un empate sin goles ante el Deportivo Pereira en un Estadio Metropolitano Roberto Meléndez que era una caldera contra el argentino. Los malos resultados, y estar afuera de los ocho eran solo una pequeña crítica de todo el palo que tuvo que sostener Cruz Real hace nueve meses que llegó al cargo. En su lugar, llegó Julio Avelino Comesaña. De un técnico que nunca quisieron, a uno que cumplirá su décimo ciclo en suelo barranquillero.



Finalmente, tras la caída contra Atlético Nacional, Jaguares de Córdoba también tomó cartas en el asunto. Grigori Méndez, que dirigió 11 partidos, ganó dos, empató cuatro y perdió cinco renunció a la dirección técnica felina. Los cordobeses ultiman detalles para cerrar la inminente llegada de Alexis Márquez, quien no dirigió en el presente semestre, pero anteriormente, tuvo un buen ciclo con Deportivo Pereira clasificándolos a una final histórica de la Copa BetPlay.



Fecha 11, es apenas tarde para hablar de cabezas rodando en la dirección técnica de los clubes de Colombia. Malos resultados, pero hay unos que no se animan a tomar cartas en el asunto.