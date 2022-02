Ruyery Blanco, premio a su constancia y trabajo en Atlético Nacional

Luego de un semestre de aprendizaje, donde apenas sumó un puñado de minutos, Ruyery Blanco pudo tener su primer partido como titular con Atlético Nacional, en el triunfo 1-0 sobre Unión Magdalena. El delantero samario enfrentaba por primera vez a su antiguo club y le aplicó la inexorable ‘ley del ex’, además, su anotación fue la primera conquistada con la camiseta verdolaga y significó un triunfo importante de cara a lo que viene en la temporada, donde el conjunto antioqueño deberá afrontar la Liga colombiana y la Copa Libertadores.

Al minuto 37 y tras un pase de Jarlan Barrera, llegó el momento en el que Blanco puso a vibrar a los cerca de 25.000 aficionados que acudieron al Atanasio. Un movimiento para desmarcarse de la defensa y al ver jugado a Carlos Bejarano, Ruyery ‘cuchareteó’ la pelota para mandarla al fondo de la red. Lo que siguió después fue un momento de locura y alegría para el delantero; celebración como un lagarto, abrazo colectivo y un grito al cielo de desahogo. Fue el combo completo para que el ariete rompiera una racha de poco más de año y medio sin anotar en Primera División.



El técnico de Unión Magdalena Carlos Silva, habló en rueda de prensa sobre el crecimiento de Blanco en el equipo verde. Bajo su mando, el estratega tuvo a su cargo a Ruyery desde divisiones menores en el equipo de Santa Marta y a pesar que lo sufrió, se mostró orgulloso que un ‘pelao’ de su categoría, esté brillando en uno de los equipos más importantes del país.



“Antes del partido hablé con él, le decía que debería tener tranquilidad, no sabía que iba a ser titular. En Nacional lo he visto que se ha potenciado, compite con grandes compañeros en uno de los equipos top del país, tiene más prudencia en sus movimientos, ya está más medido en manejar los tiempos y si eso se añade en lo que ya tenía, se convierte en un delantero letal, que tiene buen juego aéreo, manejo por izquierda, por derecha, buenos desmarques de ruptura como en el que hizo el gol, que son las características que lo identifica. Hoy lo veo más maduro, más sosegado, temporiza un poco mejor y eso lo ha logrado por el trabajo que ha hecho Alejandro (Restrepo) con él y la competencia con grandes jugadores en su equipo. A mí me alegra mucho por él, por la persona que es”, indicó Silva.



Para Ruyery, se espera que los goles puedan seguir llegando, no solo para afianzarse en el equipo, sino para darle más alternativas a un Nacional que todavía le sigue costando encontrar variantes en ataque para encontrar la finalización de la gran cantidad de llegadas que está generando por partido.



