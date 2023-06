¿Escoba nueva barre todo? Tres veteranos serían descartes de Bodhert

Independiente Santa Fe acaba de cerrar una página de tristezas en este primer semestre y prepara la revancha de la mano del nuevo técnico, Hubert Bodhert.

La eliminación de la Copa Sudamericana coronó unos meses muy grises y, aunque los hinchas apuntan a la directiva, ya no hay tiempo para lamentos sino para ponerse manos a la obra, ahora con una nueva administración que sea, según el presidente Eduardo Méndez, una competencia a la altura del rival de patio, el campeón Millonarios.



La duda es con quién intentará esa recuperación el entrenador cartagenero, quien ya sabe que no contará con Marlon Torres.



A partir de ahí solo quedan preguntas: Jonathan Barboza y José Enamorado finalizan contrato y aún no es claro si seguirán, mientras que Neyder Moreno tendrá que presentarse a Atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos.



Pero lo que preocupa a los veteranos es que Bodhert, al parecer, no contará con ellos salvo muy destacadas excepciones como Rodallega. Según el periodista Sebastián Vargas, de Caracol, hay tres jugadores con los que no contará el nuevo DT, a pesar del peso histórico que puedan tener.



La idea inicial en @SantaFe es NO contar en el segundo semestre con: Wilson Morelo, Cristian Marrugo y Juan D Roa.



Mañana podría ser el ultimo juego de Marrugo y Roa con el león. El de Morelo pudo ser, el 24 de mayo, donde fue expulsado y por eso no puede jugar mañana. — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) June 27, 2023

El primer señalado sería nada menos que Wilson Morelo, el cuarto máximo goleador en la historia del club (94 tantos) y campeón de Copa Sudamericana 2015. Le quedan seis meses de contrato y estaría en el radar de Jaguares, pero él mismo ha dicho que espera cumplirlo hasta el último día.



Y no sería el único: Christian Marrugo (37 años) y Juan Daniel Roa (31) tuvieron unos días buenos y otros no tanto y no serían considerados indispensables.



A la espera de las confirmaciones oficiales, el DT consideraría que estos jugadores estarían tapando el surgimiento de otros nuevos prospectos y por eso no contaría con ellos. Es lo que tienen los fracasos: hay que estar muy arriba del promedio para que los recortes no los agarren... y no es el caso.