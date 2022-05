¿Siguiendo los pasos de sus ídolos? El posible feliz destino de Ruíz

El futuro de Daniel Ruíz es el fútbol internacional y eso lo tienen claro Millonarios, el jugador y su entorno y todo aquel que guste de su talento. No es mucho el tiempo que debe quedarle en el rentado local.

El bogotano es pieza clave en el esquema del técnico Alberto Gamero y su claridad en el pase y buena finalización son cartas para ir de frente por el título, aunque haya correspondido un cuadrangular tan duro como el A en esta segunda instancia de la Liga Betplay.



Por eso es casi de esperar que se hable de él en la prensa internacional, como ha hecho en las últimas horas el diario portugués A Bola.



El medio se hace eco de otros rumores de prensa que relacionan al zurdo nada menos que con Porto de Portugal, un aterrizaje perfecto para un jugador de 20 años que claramente necesitará un periodo de adaptación.



Sería nada menos que seguir los pasos de figuras como Luis Díaz, Falcao, Jackson Martínez, Freddy Guarín y por supuesto James Rodríguez. Sin duda, un buen pálpito para un jugador que sueña con dar el salto.





Nota, Daniel Ruiz Foto: Pantallazo de www.abola.pt

"El club bogotano está dispuesto a dejar marchar al joven, dos veces convocado a la selección sub-20 de Colombia, por cinco millones de euros", asegura el diario, lo que de entrada parece un precio bajo, aunque evidentemente no son cifras oficiales.



Para Ruiz la Liga de Portugal suena ideal para entrar en el mercado europeo. Él, por ahora, se concentra en los cuadrangulares y en el Bucaramanga, rival del próximo domingo. Pero es difícil no escuchar y no ilusionarse. Para él también se vale soñar.