¿Juan Cruz Real, defensor de procesos, quiso cortar uno en la Liga?

Juan Cruz Real ha hecho su carrera como entrenador en Colombia, a donde llegó en 2017 por Alianza Petrolera, antes de pasar a Jaguares, América de Cali con el que se coronó campeón en 2020, y recientemente Atlético Junior.

Del club barranquillero salió de manera abrupta, tras no haber dado resultados inmediatos y haber resignado su proceso a esa premura.



Lo que llama la atención es que, según una versión periodística, habría intentado cortar en la Liga Betplay uno de los procesos más estables.



El periodista Esteban Jaramillo reveló la supuesta estrategia en sus redes sociales: "Juan Cruz real habla de procesos y pidió a los directivos de Millonarios el puesto de Gamero. Desleal e irrespetuoso", aseguró.

juan cruz real habla de procesos y pidió a los directivos de @MillosFCoficial el puesto de Gamero. Desleal e irrespetuoso. — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) March 21, 2023

El comunicador defendió su tesis y dijo que tenía fuentes que le aseguraban que eso ocurrió, ante los comentarios a su polémica afirmación en las redes.



¿Tan radical fue la experiencia en Junior que cambió por completo la convicción de Cruz Real? Porque en una charla muy reciente con Caracol Radio, el DT alabó justamente esa estabilidad azul, dando la idea de que la admiraba, más que otra cosa.



“En Colombia hay un equipo como Millonarios, que ha demostrado que creen en los procesos y proyectos… Para construir un equipo no solo necesitas buenos jugadores sino también debes armar grupo y eso lleva tiempo: que los jugadores se conozcan, que haya recorrido en la nómina para que pueda haber experiencia y madurez”, dijo.



Y agregó: “El ejemplo lo está dando Millonarios porque a pesar de todo lo que se puede decir por no ganar la liga, está sosteniendo un proceso que va por el cuarto año y me parece bien que así sea”.

Si fue un guiño o un reconocimiento público, solo lo sabe el argentino. Lo cierto es que, aunque sonó para Olimpia de Paraguay, aún está en la búsqueda de un proyecto que le ofrezca tiempo de trabajo. El de Millonarios con Gamero por ahora no está disponible.