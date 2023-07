¿Se cae la opción? Rubén de la Barrera negó contactos con Nacional

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la salida de Paulo Autuori. Por el momento, Willian Amaral se ha encargado de dirigir al equipo en la pretemporada de cara al comienzo de la Liga BetPlay 2023-II.



Uno de los hombres que han llegado a las oficinas de Atlético Nacional es Rubén de la Barrera, estratega español que no tiene equipo luego de salir del Deportivo La Coruña. En diálogo con el VBar de Caracol Radio, el entrenador de 38 años comentó que tiene una oferta para llegar a Sudamérica, sin embargo, destacó que no tiene nada concreto en Colombia.



“Yo tengo una agencia de representación, ellos son los que reciben las ofertas, si es cierto que hay posibilidades para entrenar, no sé si en concreto en Colombia y en Atlético Nacional, pues en breve ellos me comentarán. Aquí en España vivimos un momento diferente y peculiar, yo salgo del deportivo el 11 de junio y aquí las aperturas de los mercados, en este caso de los entrenadores, es bastante factible el hecho de tener que imaginarse tener que salir, y uno desea arrancar. En Sudamérica en concreto sí hay posibilidades, de hecho he estado hablando con un club, no es el Atlético Nacional, pero lo que tiene que ver con ello es la propia agencia”, aseguró el español.



“La posibilidad de dirigir en Sudamérica existe, no sé si será allí, pero es verdad que mi voluntad es la de entrenar. Yo como entrenador aspiro a lo máximo y no me cierro a las posibilidades. Si es en Sudamérica y no en España, perfecto. Si es en España y no Europa, perfecto, y así. Tenemos experiencia en el extranjero y no habría ningún problema en hacerlo”, añadió.



Acerca de su carrera como entrenador, en la que destacan pasos por Al Ahli de Catar, Albacete, Cultural Leonesa, entre otros, dijo que se ha influenciado de grandes referentes de la profesión.



“Tengo varios referentes, después ya dependerá de la características de los jugadores. Si es cierto que me identifico más con entrenadores como Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xabi Alonso, es decir entrenadores que intentan acercarse al resultado sabiendo que un partido de futbol te exige atacar y defender bien. Creo que el etiquetarse, o etiquetar a alguien, reduce y que nos aleja de lo importante, y es que el juego te obliga y te exige absolutamente de todo”, comentó de la Barrera.



Acerca de Atlético Nacional, concluyó que conoce sobre la institución debido a que vio algunos partidos del fútbol colombiano. "Sí es cierto que conozco algo, al final conozco dos entrenadores que han estado ahí, como lo son Juan Carlos Osorio y Lillo".