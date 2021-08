Conexión Panamá con Colombia: de Blas Pérez y Gómez a Ronaldo Dinolis

Ronaldo Dinolis es mucho más que un sonoro nombre de futbolista: es la ratificación de una conexión de Panamá y Colombia que parece estar tomando un segundo aire.

Dinolis llegó a Santa Fe sin el ruido de las rutilantes contrataciones pero con la eficacia que se esperaba de él: debutó en el clásico marcando el gol de la victoria 1-0 contra Millonarios, tanto que se extrañaba y que el técnico Harold Rivera agradece especialmente después de 11 fechas sin victorias.



A sus 26 años llegó procedente del Club Plaza Amador, donde marcó seis goles en la última campaña, y después de pasar por clubes como A. F. S. San Miguelito y otros de Costa Rica y Honduras.



Pero no hay que dejarse llevar por esos clubes sin mayor fama pues en Colombia la experiencia con los panameños siempre fue un poco así: jugadores rendidores, no demasiado conocidos, que llegaron inclusive a ver despegar sus carreras en el país.



Dinolis es el tercer panameño que llega a Independiente Santa Fe, después de Gabriel Gómez (2006) y Harold Cummings (2015). Justamente fue el primero que quien les recomendó el nombre de Dinolis, pues ambos fueron compañeros en San Miguelito, en Panamá.



Ronaldo ha llegado para resolver -o al menos intentarlo- los serios problemas de definición que arrastra desde la pasada liga el equipo 'carndeal', y entre sus motivaciones bien podría estar un compatriota Blas Pérez, quien se formara en Envigado antes de llamar la atención como goleador de Centauros, lo que le abrió las puertas de Deportivo y Cúcuta Deportivo, con los que fue campeón en 2005 y 2006, respectivamente. De hecho fu finalista de Copa Libertadores con el equipo 'motilón' en 2007 y allí todavía es recordado con mucho cariño.



Ambos se suman a otros panameños exitosos en el país como Felipe Baloy, semifinalista de Libertadores con Independiente Medellín (2003); Luis Tejada, efectivo atacante de América de Cali en 2008; Amilcar Hernández, subcampeón con Huila (2009) y Medellín (2012); Nelson Barahona, finalista de Liga con Huila en 2009 y el más exitoso de todos, Román Torres, quien logró cuatro títulos en el país: una Copa Colombia con La Equidad (2008) y los títulos del Apertura 2010 con Junior, del Apertura 2011 con Atlético Nacional y del Finalización 2012 con Millonarios. Ahpi tiene Dinolis a su inspiración...



La lista de panameños exitosos es larga y eso es gracias a las condiciones innatas de los jugadores, su talento y sacrificio, y a las culturas parecidas de ambos países, que facilitan una rápida adaptación. Son jugadores que usualmente no son costosos, que a veces, como en el caso de Pérez, inclusive son canteranos (de Envigado, en este caso) y que resultan ser muy eficientes a la hora del costo-beneficio.



Para Dinolis se abre una puerta y cae una responsabilidad: defender el buen legado y la muy buena fama que han dejado sus compatriotas en Colombia.