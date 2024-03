Rodrigo Holgado defendió el proceso de Farías en América: esto dijo

América de Cali pasa por un mal momento en Liga. El cuadro escarlata solo ha visto la victoria en una de sus últimas nueve apariciones lo cual pone cuesta arriba su clasificación a los cuadrangulares del semestre.



Pues bien, esta irregular racha ha sido criticada por los aficionados escarlatas que piden la salida de César Farías. No obstante, algunos jugadores han defendido el proceso del DT como es el caso de Rodrigo Holgado.



El delantero argentino que fue una de las últimas incorporaciones del club para este año no ha logrado su mejor nivel en el FPC y es por ello que dialogó en las últimas horas con Caracol Radio para repasar su actualidad y la situación del equipo.

“Seis meses antes de que yo firme, me habían hablado, me interesó mucho, pero tenía que cumplir mi contrato y después Tulio se contactó con mi representante y gracias a dios se dio todo para venir”, comentó de inicio.



Luego, respondió a las críticas de los hinchas a Farías y defendió al entrenador diciendo que cree que la situación cambiará y se lograrán los puntos necesarios para clasificar.



“El profe agarró el equipo tres días antes de empezar el campeonato, hubo muchos partidos juntos y eso costó un poco, el equipo tiene muchas ganas, entrena muy bien y yo estoy seguro que esto va a cambiar, el torneo es muy parejo y ganando nos acomodamos un poco mejor. El equipo se siente bien, hay buen ambiente”, agregó.



Finalmente, explicó cómo ha sido su adaptación al fútbol colombiano: “Otra liga un poco más física, hay jugadores más rápidos, no tanto técnicos, sino que más rápidos y fuertes. En los primeros partidos me costó un poco, ahora me siento mejor. No es el arranque que buscábamos, pero todavía falta mucho”