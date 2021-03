Águilas y Nacional no se sacaron ventaja: 1-1 en el oriente antioqueño

Atlético Nacional empató 1-1 con Águilas Doradas, por la undécima fecha en la Liga I-2021. El duelo antioqueño fue parejo y aunque los verdolagas se pusieron al frente en el marcador al minuto de juego por intermedio de Tomás Ángel, el equipo dorado logró equilibrar el juego mediante un gol de Christian Marrugo a través de un penal sancionado por Wilmar Roldán con ayuda del VAR.

Ni bien arrancó el partido, a los 39 segundos, Tomás Ángel puso al frente en el marcador para Atlético Nacional, luego de un contraataque del conjunto visitante y tras un pase desde el sector derecho de Jefferson Duque. El hijo de Juan Pablo, anotó su primer gol como profesional en su segundo partido como titular y el cuarto de manera oficial.



Al minuto 12, Vladimir Hernández de media distancia, por poco aumentaba la ventaja en el marcador, pero la pelota pegó en el vertical derecho del arquero Carlos Bejarano.



Tras el gol, Águilas intentaba recomponerse, con dominio de pelota y juego largo, pero Nacional estaba ordenado en su área y no había mucho peligro para el arquero Aldair Quintana. Los del oriente antioqueño atacaban por banda, pero quedaban expuestos en defensa.



Al minuto 18 tras un contraataque, Jefferson Duque remató la pelota al borde del área y con pierna derecha mandó la pelota al vertical izquierdo, salvándose del segundo el conjunto dorado.



Con el pasar de los minutos, el conjunto de Águilas fue inclinando la cancha a su favor y Nacional, de ser dominador en el primer tramo del partido, pasó a estar sometido en su campo, los verdolagas habían perdido orden, especialmente por el sector izquierdo que custodiaba Juan David Cabal. En 41 minutos, los del oriente generaron dos ocasiones claras para conseguir el empate. Sin embargo, Nacional se fue al descanso con la ventaja mínima en el marcador.



En la etapa complementaria, la visita arrancó mejor y en cinco minutos, tuvo un par de opciones para irse al frente en el marcador. Águilas recuperaba la pelota, pero no encontraba la misma fluidez con la que terminó en el primer tiempo.



Al minuto 19, la pelota le pegó en el brazo izquierdo a Juan David Cabal, jugada que derivó en la revisión del VAR para el árbitro Wilmar Roldán. Luego de ver el video, el árbitro antioqueño sancionó el penal y al minuto 21, Christian Marrugo transformó la falta en el empate para el equipo dorado.



Tras el gol, Nacional realizó dos cambios; ingresaron Jarlan Barrera y Jonatan Álvez por Alex Castro y Michael Chacón, respectivamente, cambiando de módulo del 3-2-3-2 al 4-1-3-2. Sobre el minuto 30, Christian Marrugo por poco anotaba el segundo para el local, tras un remate violento cerca del costado derecho del arquero Quintana.



Al minuto 36 y tras una recuperación de Sebastián Gómez, de media distancia Jonatan Álvez, mando la pelota con su pierna derecha al horizontal, siendo el tercer tiro en los palos que lanzó Atlético Nacional en el partido.



Al final, Nacional fue de mayor a menor, no pudo mantener la ventaja que había conseguido desde el primer minuto de juego y terminó pidiendo tiempo contra un equipo del oriente antioqueño que generó muchas opciones y logró la igualdad mediante un cobro desde el punto penal.



En la próxima fecha, Águilas Doradas recibe el próximo domingo 14 de marzo en Rionegro a Independiente Medellín, mientras que Atlético Nacional recibe el próximo domingo 14 de marzo en el Atanasio al Junior de Barranquilla.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8