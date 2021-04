¡Véalo EN VIVO! Águilas, con 7 jugadores, se enfrenta a Chicó en Liga

El descenso está en juego y por eso, Dimayor programó dos partidos: Águilas vs Chicó y Envigado vs Pereira, en el mismo horario. A partir de las 3:30 pm, en el Alberto Grisales de Rionegro y el Polideportivo Sur de Envigado, empezará a rodar el balón. El elenco dorado pidió aplazar los partidos a causa de un contagio masivo en su plantilla, pero al recibir un NO, le figuró jugar con siete deportistas (dos arqueros).

Siga acá el minuto a minuto del partido: