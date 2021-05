Cero y van seis jugadores que dejaron el ‘nido dorado’ para la Liga-II

Este viernes, Águilas Doradas confirmó su sexta salida en el mercado de pases, tras conocer que Elíser Quiñones no continuará en el equipo del oriente antioqueño. El atacante ex Millonarios duró un semestre en el ‘nido dorado’, donde disputó 17 partidos y no alcanzó a marcar goles.

“Talento Dorado S.A. se permite informar que el jugador Eliser Quiñones no continuará en nuestra institución para la próxima temporada.



Agradecemos la entrega y el compromiso del jugador durante el primer semestre y le deseamos muchos éxitos en su futuro profesional”, comentó el club mediante un comunicado oficial.



Con la salida de Elíser, ya son seis las del equipo del oriente antioqueño: Jhon Pérez, Anthony Uribe, Giovanny Martínez y Luis Payares, Carlos Ramírez

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8