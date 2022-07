Márquez regresará a Millos, según Gamero: ¿está de acuerdo? Vote acá

Se armó el debate en la vereda albiazul. Luego de que Alberto Gamero confirmara en Win Sports que Ricardo Márquez volverá a Millonarios esté o no el estratega en el cargo. Todo esto debido a que le tienen fe y existe una cláusula de compra aún vigente.



“Cuando se fue de aquí, Márquez me dijo: ‘Profe, voy al Unión y voy a hacer goles, pero yo voy a volver a Millonarios’. Y yo le dije: ‘Usted no va a volver en dos años, ni en uno. Usted meta goles allá que en seis meses vuelve otra vez para acá’. Eso es con Gamero o sin Gamero, no estoy diciendo que lo voy a traer yo”, fueron las palabras del DT embajador.



La declaración generó todo un revuelo en redes sociales, teniendo en cuenta que varios hinchas consideran que al joven delantero “le quedó grande” la casaca albiazul.

El ‘Caballo’ llegó a la capital con el rótulo de goleador. Anotó 11 goles en su primer año jugando la Liga BetPlay e incluso se ganó el llamado de Arturo Reyes para la Selección Colombia sub-23. Muchos lo consideraron como la gran joya del FPC.

Desafortunadamente en Millos no pudo rendir al nivel deseado, a pesar de la confianza que le dio Gamero. En dos años (cuatro semestres) bajó su promedio a tan solo siete anotaciones. Incluso estuvo la primera parte del 2022 sin anotar una sola vez. Por supuesto dicho detalle desató la furia de los aficionados.



Para este segundo semestre regresó al Unión, al que muchos llaman “su lugar en el mundo”, y en cuatro partidos acumula cuatro festejos y una asistencia. Le ha dado a su equipo los diez puntos que lo ubican por ahora como líder del campeonato.



Con semejante rendimiento surge la duda de si regresará o no a las toldas azules buscando revancha, aspecto que ya Gamero confirmó por la potestad que tiene Millos en lo que respecta a su futuro. “Tiene una opción de compra hasta fin de año... Hoy pertenece más a Millonarios que al Unión”, indicó el estratega.



¿Qué opina usted?



