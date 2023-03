Márquez se va contra Junior: ‘Para mí no es de los llamados grandes’

Unión Magdalena y Junior protagonizaron un duelo de infarto, en el clásico costeño de la fecha 10. Empate a dos goles, donde los barranquilleros empezaron ganando y sobre el final del compromiso, los samarios terminaron igualando las acciones.



Las palabras del delantero Ricardo Márquez, en rueda de prensa, fueron de apoyo a sus compañeros y al entrenador, donde las preguntas de los periodistas generaron molestias en los dos integrantes del plantel.



En la rueda de prensa, el delantero encendió la polémica, cuando le preguntaron por las cualidades del ciclón, también se habló sobre el rival “Estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos y esas entraron, son un equipo de los llamados a ser grandes, para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío. Pero sobre lo que tiene es de los llamados a ser grandes, para mí todavía no, porque hoy no se vio esto”.



Diferentes posiciones han surgido a sus palabras, dando vuelta en las redes sociales. Además, el atacante defendió a Claudio Rodríguez, pues el estratega lució bastante incomodo por las preguntas de los comunicadores, exigiendo respeto y que acudieran a los entrenamientos, para analizar más lo que se hace.