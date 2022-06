Análisis de un ciclo: Ricardo Márquez se despide de Millonarios

Nunca cuajó en el onceno de Alberto Gamero. Aunque jugó más de sesenta partidos en el conjunto albiazul, no pudo encantar al estratega. Un segundo ciclo por Millonarios que no fue el deseado de un canterano que vio cómo logró triunfar en Unión Magdalena, pero la verdad es que siempre le pesó ganarse el puesto como azul.

Tras algunos entrenamientos con el Unión Magdalena, se confirmó el regreso de Ricardo ‘Caballo’ Márquez al onceno de Claudio Sergio Rodríguez. Diego Herazo y Jáder Valencia estaban por encima de Ricardo, y ahora, con la llegada de Luis Carlos Ruiz, era más que evidente que su situación se vería relegada a un segundo plano dentro de Millonarios y lo ideal era buscar nuevos aires para el samario.

Nunca tuvo buenos números un jugador que había sido una revelación en Unión Magdalena durante su paso por la segunda división hace unos años y, además, en la máxima categoría cuando el ciclón ascendió. Márquez analizó su paso por Millonarios, un ciclo que finalizó sin pena ni gloria.

‘No me fue muy bien en Millonarios, es una realidad. Tuve una lesión que me sacó casi seis meses del campo y después tomar el ritmo fue muy complicado. Ahora vengo a Unión Magdalena con las ganas de sacar adelante este proyecto. Aprendí del profesor Gamero y de su cuerpo técnico, así como de los directivos. En Millonarios me quisieron mucho y estoy seguro de que quieren lo mejor para mí siempre’.

A su vez, continuó diciendo, ‘tenía 21 años cuando me fui, era una joven promesa que apenas estaba comenzando. Estuve en Millonarios con un gran técnico y en un gran club, el más grande de Colombia, fue una responsabilidad grande y difícil. No me fue muy bien, pero aprendí otras cosas. Ahora soy más maduro, estoy más centrado en el fútbol, tengo mejores movimientos y más técnica. No soy el mismo joven de antes y espero salir adelante con este proyecto. Quería y anhelaba volver al Unión’.

También analizó lo que se viene con el Unión Magdalena, y el Ricardo Márquez que llega, ‘ahora al Unión Magdalena llega un jugador con más experiencia, con partidos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que hizo goles importantes para Millonarios y que también jugó una final por más de que fuera subcampeón. Un jugador que también ha disputado cuadrangulares’.