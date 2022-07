Lunari aprovechó victoria de Millos para 'bajarle caña' a Nacional

Ricardo Lunari, extécnico de Millonarios y quien se ha desempeñado como panelista en programas deportivos, no pasó por alto la victoria (1-2) de su exequipo frente a Atlético Nacional, el campeón colombiano, en la tercera fecha de Liga Betplay II-2022.



A través de sus redes sociales destacó el triunfo embajador, pero lo hizo con un picante comentario que no cayó muy bien en las toldas verdolagas. Los hinchas no dudaron en responderle.

"Ganar en el Atanasio, un placer que nos damos bastante seguido!!! Grande Millos!!!", escribió Lunari en Twitter. Algunos aficionados de Nacional aprovecharon para responderle, con evidente molestia por el trino, precisando que su equipo celebra títulos y no haber ganado un partido. Cabe recordar que los verdes eliminaron a Millonarios de los cuadrangulares semifinales de Liga 2022-I en El Campín.