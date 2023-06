¿Hubo contactos? Gareca habló sobre volver a dirigir en Colombia

Ricardo Gareca se fue de Vález Sarsfield luego de 12 partidos con malos resultado. El estratega no pudo levantar al equipo y la mala relación entre el plante, la presidencia y la hinchada, dieron por terminado su ciclo. Tras conocerse la noticia, se comenzó a rumorear acerca de una posible vuelta al fútbol profesional colombiano.



América de Cali fue el primer nombre que sonó debido a acercamientos en anteriores oportunidades. Gareca encabezó la lista de entrenadores para hacerse cargo del equipo tras su salida del banquillo de la selección de Perú pero nunca se concretó su llegada. En entrevista con Win Sports, el estratega argentino habló acerca de su continuidad y las conexiones que tiene en el país.

“Quisiera seguir vigente, quisiera seguir trabajando, estoy con toda la energía para seguir trabajando, eso es lo más importante para mí, porque es mi profesión y me dedico a esto. Mientras me encuentre bien lo que más quisiera es ver y analizar lo que se me pueda presentar a futuro y volver al trabajo”, dijo Gareca sobre lo que vendrá en su carrera.



“Hoy por hoy yo no he recibido ninguna llamada del América. He recibido llamada del América en su momento, apenas yo me desvinculé de Perú. He hablado, he tenido una breve charla con Tulio (Gómez), en su momento, pero cuando me desvinculé, quería hablar de un proceso, quería ver cómo estaba yo y yo le manifesté que la etapa que iba a tener una vez que me alejé de la selección de Perú era esperar un poco a ver el Mundial, a que terminara el Mundial”, agregó



Sobre Colombia, indicó que "es un país que estoy ligado, si bien no vivo, es un país en el cual no me resultaría complicado el volver a estar. He jugado, he dirigido, he vacacionado, siempre es motivo de que en Colombia yo pueda ir o visitar. No me resultaría para nada extraño el hecho de que en cualquier momento yo pudiera volver a trabajar en Colombia”, sentenció.