¿Se le fue la mano? Revelan millonario sueldo que pediría Teo al Unión

El mercado de fichajes se va haciendo estrecho para Teófilo Gutiérrez con el paso de los días y las opciones se van agotando.

El veterano delantero busca una oportunidad, idealmente en el fútbol colombiano, pero, al parecer, las pretensiones económicas podrían ser un obstáculo insalvable para muchos clubes.

Recientemente se anunció desde el entorno del jugador que había acuerdo total con el Unión Magdalena, equipo que vería con buenos ojos la llegada de un atacante con experiencia y ambición, que puede ser un gancho para atraer a la hinchada y que además tiene un pasado tormentoso en el rival de patio, el Atlético Junior, que tiene sabor a revancha.

Sin embargo, de un momento a otro ese presunto acuerdo se quebró por lo que sería una exagerada pretensión económica del atacante.



Según el periodista Henry 'El Bocha' Jiménez, Teófilo habría pedido un salario mensual de 100 millones de pesos, lo que el comunicado consideró una cifra "impagable" para el club.



La contraoferta generó aún más dudas: "Ofrecieron 25 millones y le pagaban otros 25 'debajo de la mesa', que no sé a qué se refieren con eso, pero en total eran 50 millones", dijo la fuente. La idea no le habría gustado al futbolista, quien habría resuelto escuchar otras opciones.



Se dice que el Atlético Bucaramanga también se acercó y el propio Teo contó que de Independiente Santa Fe también le habría acercado una oferta que no cristalizó. ¿Pidiendo mucho? Tal vez la presión del inicio de la Liga lo obligue a hacer nuevas cuentas. Pronto se sabrá.