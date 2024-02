¿Quién dice la verdad? Desmienten millonaria oferta de DIM a Sandoval

La situación de Luis 'Chino' Sandoval se hace cada vez más compleja en el Deportivo Cali, mientras se escuchan versiones encontradas y el jugador está en la mitad de una agria disputa.

El jugador ha salido incluso de la convocatoria del equipo, siendo el goleador y principal atacante y en una situación apremiante de sumar puntos para escapar del descenso, todo por un desacuerdo entre el club azucarero y el agente del jugador en el tema de su renovación.



Mientras no se puede llegar a un acuerdo, un tercero habría aparecido en la escena para hacer aún más compleja la situación.



¿De quién se trata? Lo reveló en Blu Radio el periodista Javier Hernández Bonett: "Yo tengo información fidedigna de que ya le adelantaron $1.000 millones de pesos al 'Chino' Sandoval y que al representante ya lo arreglaron con un porcentaje para que no se meta en algún tipo de operación", dijo.



Sin embargo, el mencionado agente, Angelo Ronconi, negó esa versión en diálogo con Primer toque de Win Sports. ¿Hay un precontrato con Medellín?, preguntaron. Y él aseguró: "No, en absoluto no tenemos firmado ninguna vinculación o exclusividad, no sé dónde va a jugar Luis porque no ha recibido ningún dinero, me tocó aclararlo porque eso genera situaciones que no son deportivas y no está bien. Es importante aclararlo",



¿Quién tiene la razón? El tiempo y la decisión sobre la renovación con el Cali darán luces sobre la situación.