Jorge Luis Pinto explotó: fuertes acusaciones a directivos del Cali

Las últimas horas al interior del Deportivo Cali han sido movidas y parece que los problemas no van a acabar pronto. El equipo de la capital del Valle del Cauca confirmó el fichaje del 'Chino' Sandoval, lo que provocó la salida de Jorge Luis Pinto.



El entrenador colombiano reveló estar molesto con la decisión de los directivos de traer a este futbolista, involucrado en casos de indisciplina en el Junior de Barranquilla.



En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Pinto indicó que no se sintió respetado, debido a que no dio el visto bueno para la llegada del atacante. Sin embargo, este miércoles se conoció uno de los diálogos en los que apuntó en contra de la directiva Deportivo Cali.

En un audio publicado por ‘Zona Libre de Humo, antes de su salida, el entrenador indicó que el club está lleno de “trafugas” y”terribles”. Luis Fernando Mena, presidente del cuadro 'Azucarero' fue el único que se salvó.

“La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible, échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos trafugas, es un gran hombre, un señor, qué barbaridad esto, santísima virgen”, se escucha en el mensaje de voz del estratega.