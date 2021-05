Palabra de capitán: jugadores tomarán partido en protestas en el país

La situación de orden público que vive el país ha motivado a los futbolistas a sentar una posición pública, ahora que se han visto involucrados, directa o indirectamente, en el conflicto.

Los capitanes de varios de los equipos de la Liga Betplay se reúnen este jueves, vía zoom, para discutir sobre la situación que vive el país y dejar claro lo que para ellos será una posición oficial.



Varios equipos colombianos se han visto afectados al no poder cumplir los compromisos de Liga Betplay, Copa Libertadores y Copa Sudamericana en sus ciudades sede, debido a las violentas protestas. En el primer caso, no se ha podido cumplir el duelo de vuelta de cuartos de final entre Deportivo Cali y Tolima, y en el segundo ya Santa Fe, Atlético Junior, Atlético Nacional y La Equidad han sido obligados a jugar fuera de las fronteras, en sedes neutrales.



Todas esas situaciones están sobre la mesa en la reunión, que no se desarrolla a instancias de los clubes sino por iniciativa propia de los jugadores.



Se esperan conclusiones y un comunicado público en las próximas horas.



Noticia en desarrollo...