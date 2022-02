Quintana y Ramos se combinaron y le dieron la victoria al América

América recuperó la memoria ganadora, pero tuvo que luchar y combatir a un difícil Once Caldas, que llegaba como único invicto a la cancha del Pascual Guerrero. Primer tiempo de muchas dudas, para darle vuelta en el segundo. Osorio tocó el equipo e ingresó a Quintana, que se fue de doblete, con actuación estelar de Adrián Ramos. Triunfo 2 a 0.



Esquemas ofensivos de ambas partes. El factor de la cancha mojada y con pozos, en algunos lugares, comprometieron el desarrollo del partido. Tanto América como Once Caldas le apostaron a la velocidad desde el vamos.



Los de Diego Corredor se zafaron de ese inicio de juego de América, logrando generar las primeras acciones. Valdés, García y Barbaro probaron la resistencia de Novoa, que respondió al controlar pelotas que podrían complicarse, por el estado de la cancha.



El cuadro caldense trató de adelantar a Murillo y Giraldo, para condicionar también la proyección de los carrileros, que fueron Moreno y Mosquera.

De a poco, América logró tener de nuevo el control de la pelota, siendo incisivo por la banda. La jugada de mayor peligro fue un centro por izquierda, Torijano por poco la envía en su propia puerta.



Las complicaciones para los locales llegaron con la lesión de Luis Sánchez, que dejó el campo con signos de alarma, pues recientemente volvió de una lesión en su rodilla, dándole paso a Portilla. Cuando América se hacía con la pelota, Once Caldas se cerraba y no daba espacio alguno.



Ante eso, los escarlatas trataron de rematar desde media distancia, pero la densidad en esa zona sólo permitió que fueran aproximaciones, sin mayor peligro. Para el segundo tiempo, América salió sin Iago Falque, que mostró cosas interesantes, desde la intención de generar juego y abrir la cancha, junto con Brayan Medina. Dándole paso a Quintana y Micolta.



La llave del gol la encontró América, al minuto 56. Desde el arco, Novoa despejó y un rebote en campo rival le quedó a Larry Angulo, que habilitó a Adrian Ramos, este, sirviendo de asistente a Alejandro Quintana, ante la regular salida de Ortiz.



Juan Carlos Osorio tendría su noche, pues los cambios tendrían su efecto en cancha. Adrian Ramos volvió a servir de asistidor, poniéndole una gran pelota a Alejandro Quintana, en el borde del área, sacando un excelente remate, de primera intención. Si Diego Novoa se mostró seguro, lo ratificó sobre el final. Acción de Juan David Pérez, rematando de cara al arco, para que el bogotano adivinara la trayectoria y sacara una pelota complicada



El triunfo no solo termina la racha de cinco partidos de América sin ganar, el invicto del Once Caldas, deja a los escarlatas en la octava casilla, con 12 unidades en las nueve jornadas, mientras que los manizaleños permanecen con 15 puntos en la cuarta posición. La próxima jornada será de clásicos. América irá contra Cali y Once Caldas ante Pereira.