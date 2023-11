Bueno, malo y feo de fecha 3 de cuadrangulares de Liga: hay eliminado

La Liga BetPlay 2023-II está entrando a su recta final y tras disputadas tres fechas de los cuadrangulares finales, empezaron a quedar definidos algunos equipos que buscarán el cupo a la finalísima del fútbol colombiano.





Tras terminarse la primera vuelta de las finales, los grandes beneficiados fueron Deportes Tolima, Junior, Millonarios y Nacional, quienes dieron un golpe de cara a las últimas tres jornadas. Esto fue lo que dejó la fecha con lo bueno, malo y feo.





Lo bueno



Tolima sigue en racha: el conjunto dirigido por David González sigue teniendo un buen rendimiento y llegó a siete partidos sin conocer la derrota en Liga. Además, tiene la primera opción para ser finalista.



Junior da la pelea: los tiburones derrotaron al Cali y lograron meterle presión al Tolima. Sus seis puntos son cruciales para lo que viene.



Millonarios quiere repetir final: en el duelo de líderes del grupo B, el equipo de Alberto Gamero le ganó el pulso al Medellín y terminó sumando nueve puntos, de nueve posibles en el grupo B. Ahora, el embajador tiene la ventaja de ser líder y aspirar a retener el título.



Nacional tiene vida: los verdolagas llegaban con necesidad de sumar una victoria y lo consiguieron frente al América. Los de Bodmer siguen con posibilidades matemáticas para poder aspirar a quitarle el primer lugar a Millonarios.





Lo malo



Medellín perdió invicto: el poderoso perdió frente a Millonarios y eso terminó acabando 19 partidos sin conocer la derrota para los de Alfredo Arias, además, perdieron con un rival directo y el punto invisible no lo hicieron valer.



Águilas Doradas sigue en caída: el equipo dirigido por César Farías no ha encontrado el ritmo de los cuadrangulares y apenas llevan un punto en tres partidos jugados. Pese a tener punto invisible, todo parece indicar que muy pronto se despedirán del torneo.



Cali no tiene estabilidad: el cuadro azucarero también empieza a despedirse en el cuadrangular A tras la derrota contar Junior 4-2 y aunque tiene posibilidades de seguir peleando, el panorama es bastante complejo.



Lo feo



Eliminación de América: las finales del fútbol colombiano han dejado a la primera víctima mortal y fue la caída del equipo de Lucas González frente a Nacional en el último minuto. Esa derrota significó quedar con cero puntos y firmar su despedida de Liga BetPlay 2023-II.