Pereira ahondó herida en Junior: lo venció 4-3 en espectacular partido

En el estadio Hernán Ramírez Villegas se vivió este domingo un duelo 'saca chispas', no apto para cardíacos. Deportivo Pereira se impuso por 4-3 frente al Junior, en un partido que tuvo todos los condimentos: siete goles, dos expulsados y hasta un jugador de campo atajando.



Los dirigidos por Alejandro Restrepo son líderes de su grupo, luego del empate entre Millonarios y Santa Fe. Sensacional remate en la primera jornada de los cuadrangulares.

El compromiso Pereira y Junior resultó intenso desde los primeros minutos. Sobre los 9', Leonardo Castro se reportó con gol, después de una pelota al vacío que recibió a espalda de los centrales, a quienes dejó muy mal parados en varias ocasiones. El árbitro Diego Escalante anuló la acción por una mano. De momento todo seguía 0-0.



Los rojiblancos también se animaron y trataron de deshacerse de la presión, construyendo una buena jugada colectiva con Edwuin Cetré y Carlos Bacca, que terminó en una mala definición del extremo. La respuesta del matecaña llegó por la vía del tiro libre con un especialista. Carlos Ramírez se puso al frente del balón y tras sacar un zapatazo con destino al arco, que Edwin Velasco alcanzó a desviar de cabeza. La pelota pasó muy cerca al palo horizontal.



Pereira se puso al frente en el marcador con gol de Léider Berrío, uno de sus hombres más insistentes en la ofensiva. Pelota de Maicol Medina por costado izquierdo, control y pase de Leonardo Castro, y perfecta definición de Berrío, quien llegaba con tres rivales encima.



Sobre los últimos minutos de adición, Castro cabalgó la cancha y tras ganarle el duelo a José Ortiz, sacó un disparo de media distancia, que se fue ligeramente desviado sobre el travesaño. Junior no la estaba pasando bien.



El segundo tiempo inició cargado de revoluciones. Al primer minuto, en una nueva ocasión para Castro, el VAR tuvo que intervenir. El delantero se metió en el área con la marca de Walmer Pacheco y terminó en el suelo. El árbitro sancionó penalti y expulsó al lateral del Junior. Tras ser advertido de una situación, Escalante revisó el video y reversó su decisión. El partido continuó con mayor intensidad.



A los 57' y en una espectacular definición de Castro, llegó el segundo gol del Pereira. Gran acción colectiva en la que participó Berrío, y que tras un pase de Brayan León, Castro la mandó al fondo tras un impecable control en el área. Una jugada en la que el matecaña desnudó una caótica defensa con su ordenado ataque.



¿Creían que con el 2-0 todo estaba resulto? Carlos Bacca dejó claro que no. Transcurría el minuto 70 cuando Junior se metió en el partido tras un error en la salida. Pacheco recuperó y metió un pase en profundidad para el delantero, que se encargó de poner el 2-1. El empate llegó muy rápido, en tres minutos,



Los de Julio Comesaña consiguieron empatar un partido que tenían cuesta arriba. Tiro de esquina de Yesus Cabrera y Didier Moreno, apareciendo con sorpresa al primer palo, la mandó al fondo con un ligero toque.



Junior terminó perdiendo los papeles a diez minutos del final con la expulsión de Carlos Bacca. El atacante entró fuerte sobre el tobillo de Jhonny Vásquez y tras la revisión del VAR, le mostraron la roja directa. Sobre los 85', Brayan León concretó el 3-2, después del pase de Castro, y una magistral acción previa de Vásquez. ¡Una locura de partido!



En tiempo de adición se sancionó un penalti por una mano de Jhon Palacios. El encargado de mandarla al fondo fue Sebastián Viera, con un potente disparo, imposible para el arquero Harlen Castillo. Sin embargo, el capitán rojiblanco terminó expulsado por sacarse la camiseta. Al parecer no recordaba la amarilla que le habían sacado antes. Sin posibilidad de cambios, Jhon Pajoy se puso los guantes y Junior se metió bajo los palos.



Cuando agonizaba el partido, en la adición de la adición, Jhonny Vásquez se encargó de marcar el 4-3 definitivo, aprovechando un rebote que dejó la defensa. Un gol que enloqueció a todos en el estadio. Pereira ganó de manera agónica y es el líder de los cuadrangulares semifinales en el Grupo A.