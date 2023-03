Lo bueno, malo y feo de los grandes clásicos en Liga Betplay I-2023

A falta de los partidos Jaguares-Pasto y Chicó-Equidad, que se disputarán entre lunes y martes, la jornada de clásicos ha estado marcada por empates. Los únicos que han sacado provecho en la fecha 10 son Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Deportes Tolima y Millonarios.



Justamente, la jornada que se inició el viernes y que tuvo grandes partidos durante el fin de semana, mantiene al América líder del campeonato, y a dos imporantes clubes peléandose el sótano de la tabla: Junior y Deportivo Cali.



FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que sucedió en cuatro de los partidos más importantes: el clásico antioqueño, el clásico costeño, el clásico caleño y el clásico bogotano. Conozca quién ganó, quién perdió y cómo quedó el panorama en la tabla de posiciones.

Lo bueno

Gran momento de Macalister para el triunfo de Millonarios: Santa Fe organizó la fiesta en El Campín pero el equipo de Alberto Gamero fue el que celebró. Doblete del capitán David Macalister Silva para imponerse 1-2 ante un cardenal que terminó sufriendo el partido. Triunfo que afianza a los albiazules en la parte alta de la tabla, escoltando a América, Águilas y Chicó.



América sumó de visita y es líder sólido: Los 'Diablos Rojos' empezaron ganando en Palmaseca con gol de Iago Falque pero terminaron dividiendo los honores con Deportivo Cali. Decidieron reservar a su máxima figura, Carlos Darwin Quintero, a raíz de una reciente lesión, pero disputaron un entretenido partido, de ida y vuelta en terreno azucarero. Sumaron y es lo importante para los de Alexandre Guimaraes.



Nacional rescató un punto con sello Pabón: La magia del experimentado Dorlan Pabón terminó salvando a Nacional de una derrota como local ante el DIM. El rojo antioqueño ganaba el clásico con tanto de Luciano Pons pero un bombazo de tiro libre, casi sobre el final, selló el 1-1 en el Atanasio Girardot. Empate son sabor a triunfo para los verdolagas.

Lo malo

Junior se dejó igualar en un pestañeo: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez estaba consiguiendo su primera victoria con los rojiblancos, con goles de Vladimir Hernández y Sebastián Viera, pero sobre el ocaso del partido la sonrisa se les borró del rostro. Doblete de Isaac Camargo que les amargó el clásico costeño. Segundo empate en la era 'Bolillo'.



Deportivo Cali no pudo en casa y sigue colero: Aunque mostró una mejor versión, el equipo de Jorge Luis Pinto no pudo pasar del 1-1 contra América y tuvo que conformarse con sumar un punto en casa. Resultado que no les permitió salir de la última posición. El descenso les respira muy de cerca.

Lo feo

Polémica arbitral con Jhon Ospina: En el clásico antioqueño se dio una polémica expulsión a Cristian Castro Devenish, por una acción que el árbitro interpretó como agresión sin balón sobre Pons. El VAR advirtió al central y lo llamó a revisar la jugada, buscando que cambiara la tarjeta. Sin embargo, Ospina mantuvo su decisión, muy cuestionada por cierto.



Múltiples lesiones: A la lesión de Kevin Mier de Atlético Nacional, quien salió llorando por un esguince lateral de tobillo izquierdo, se sumó la de Léider Berdugo del Junior, quien salió con dolores en la rodilla derecha. Además, el lateral Fabián Viáfara de Santa Fe jugó el remate del partido con una sola pierna, debido a una molestia muscular en el posterior.