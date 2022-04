Liga Betplay I-2022: reviva lo bueno, lo malo y lo feo en jornada 17

Este martes con el empate sin goles entre Pasto y Patriotas se cerró la jornada 17 de la Liga Betplay I-2022, en la que los punteros volvieron a sumar y DIM quedó prácticamente clasificado a la siguiente fase.



Junior, que se quedó con los puntos tras el castigo impuesto a Unión Magdalena, quedó muy cerca de asegurarse entre los ocho. Envigado, La Equidad y Once Caldas sumaron y dan pelea en zona de clasificación, mientras que Bucaramanga, Alianza y Santa Fe se aferran a las posibilidades para destronarlos. América perdió y alejó sus aspiraciones.

Lo bueno

- Gran partido que protagonizaron Millonarios y Santa Fe en un nuevo clásico bogotano, en el que ni la fuerte lluvia impidió que el estadio se vistiera de azul. Al final, el triunfo (2-1) fue para el equipo de Alberto Gamero que llegó a 35 puntos y no le pierde pisada al Deportes Tolima, que es líder por diferencia de gol.



- Independiente Medellín hace la tarea, derrotó al Bucaramanga de visita y llegó a 30 puntos, manteniéndose en la cuarta posición después de Tolima, Millonarios y Nacional, quedando prácticamente clasificado. El equipo poderoso recuperó a una de sus figuras, el central Víctor Moreno, quien comandó el triunfo 2-3. Un resultado que los llena de confianza pensando en el clásico del fin de semana.



- Envigado, La Equidad y Once Caldas dan pelea: El equipo naranja derrotó 2-1 al Pereira, La Equidad superó a Cortuluá 0-2 y Once Caldas le sacó un punto a Nacional del Atanasio. Los tres equipos que cierran el grupo se aferran con ilusión a la clasificación, pero respirando muy cerca tienen duros rivales como Bucaramanga, Alianza Petrolera y Santa Fe, sin contar que Águilas y América se aferran a las posibilidad matemáticas.

Lo malo

- Otra nueva caída del campeón: Deportivo Cali no levanta cabeza y esta vez perdió en su patio contra Rionegro Águilas, 0-1. El equipo verdiblanco ha tenido una compaña para el olvido, en la que marcha penúltimo en la tabla con 14 puntos, después de haberse coronado campeón de la liga el semestre anterior.



- La caída de otro técnico: En 17 jornadas han salido seis entrenadores y el más reciente fue Martín Cardetti, luego de perder el clásico bogotano. Ya habían dejado su cargo Juan David Niño (Patriotas), Néstor Craviotto (Bucaramanga), Carlos Silva (Unión), Alejandro Restrepo (Nacional), Juan Carlos Osorio (América).

Lo feo

- Feo no, feísimo lo que sucedió por segunda vez en el mismo semestre en el estadio Sierra Nevada, casa del Unión Magdalena. Esta vez, los hinchas del ciclón se trenzaron en una violenta pelea con aficionados del Junior y el partido tuvo que ser suspendido. El bochornoso acto no solo dejó heridos y daños materiales en el escenario deportivo, también provocó la muerte de una persona que haría parte de una barra local.



- Tras lo sucedido, Dimayor decidió multar a ambos clubes: Unión Magdalena con $45’600.000 y diez fechas de sanción en su plaza, mientras que Junior fue sancionado con 11 millones de pesos y tres fechas.