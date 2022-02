Alianza sacó 'petróleo' del Atanasio: empate a ceros contra Nacional

Atlético Nacional empató 0-0 con Alianza Petrolera, en la sexta fecha por la Liga I-2022. Los verdolagas generaron varias ocasiones de gol, pero no fueron precisos. El equipo de Barrancabermeja estaba enfocado en sacar el cero en su arco y lo logró con uba gran actuación de José Luis Chunga y gran parte del equipo que salió a defender.



La noche del viernes invitaba a un buen juego, Atlético Nacional lo intentó por todos losmedios en la etapa inicial, pero no logró irse arriba en el marcador. Sobre el minuto 2, un remate de Dorlan Pabón pasó cerca del poste de la mano izquierda del arquero Luis Chunga. Los verdolagas desde temprano salieron a buscar el triunfo.

Al minuto 12, una jugada colectiva de Nacional por poco terminaba en gol, pero Chunga nuevamente se hacía figura ante el mano a mano de Yeison Guzmán quien remató en dos oportunidades al arco visitante. Cuatro minutos después, Dorlan Pabón por izquierda le dio una asistencia a Álvaro Angulo, pero el ex Águilas Doradas no definió con fuerza y luego de un enganche, le entregó la pelota fácilmente al arquero José Luis Chunga.



Al 29, Sebastián Gómez de media distancia volvía a inquietar a Luis Chunga, pero el arquero de Alianza Petrolera contuvo el remate del volante verdolaga. Un minuto después, Dorlan Pabón desde el sector derecho remató, pero la pelota se fue cerca del palo de la mano derecha de Chunga.



Al 39, nuevamente se acercó Nacional al arco contrario, esta vez con un remate de Jefferson Duque que pegó en la espalda de Yeison Guzmán. En el final, los verdes tuvieron dos oportunidades más pero entre la defensa, la mala puntería y un Chunga inspirado, no lograron el objetivo.



En la etapa complementaria, Alianza Petrolera, efectuó un cambio, ingresó Juan Mancilla por Rubén Manjarrés. En Nacional no hubo variantes, los locales intentaban con centros por las bandas, pero no lograban ubicar a los delanteros. Alianza aguantaba el resultado como podía.



Al minuto 13, Nacional efectuó el primer cambio, ingresando Jarlan Barrera en lugar de Yeison Guzmán. Al minuto 15, Dorlan Pabón de media distancia exigió al golero Chunga.



Sobre el minuto 24, Alianza Petrolera hizo su segundo cambio, ingresando Daniel Moreno en lugar de Bryan Gil. Dos minutos después, Dorlan Pabón tuvo una nueva oportunidad para marcar, pero no logró concretarla, además, ingresó en Nacional Giovanni Moreno en lugar de Jefferson Duque.



Al minuto 29, el técnico Alejandro Restrepo decidió emplear tres cambios, ingresando Ruyery Blanco, Andrés Andrade y Danovis Banguero en lugar de Daniel Mantilla, Dorlan Pabón y Cristian Castro Devenish.



Al minuto 32, Alianza Petrolera tuvo su primera ocasión con un pase filtrado que no logró concretar Bryan Fernández. Al 35, Giovanni Moreno tuvo el gol a través de un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo izquierdo del arco sur. Sobre el minuto 38, Andrés Andrade de pierna derecha, tuvo el gol, pero la pelota se fue por encima del arco de Chunga. Al minuto 44, se retiró en Alianza Petrolera Bryan Fernández e ingresó Royscer Colpa.



Al final, Alianza Petrolera se llevó un punto de oro en su visita a Medellín, confundió a Nacional y se defendió bien. Los verdolagas no fueron precisos y siguen cediendo terreno en el Atanasio.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita a Envigado el próximo martes en Itagüí. Mientras que Alianza Petrolera recibe a Cortuluá en Barrancabermeja.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8