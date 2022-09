Medellín tiñó de rojo el clásico: 4-3 ante Nacional en duelo vibrante

Deportivo Independiente Medellín derrotó 4-3 al Atlético Nacional, por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. El poderoso fue letal en su juego y con goles de Andrés Cadavid, Diber Cambindo por duplicado y Luciano Pons, el poderoso volvió a celebrar un clásico tras cuatro años. Descontó por los verdolagas Jefferson Duque y Dorlan Pabón.



Al minuto de juego, Andrés Cadavid aprovechó un tiro de esquina cobrado por Vladimir Hernández para abrir el marcador a favor del DIM. El conjunto rojo de Antioquia le ponía fin a seis clásicos sin poder anotar.

Tras el gol, Nacional salió a buscar el empate, mientras que Medellín no se conformaba con la ventaja mínima. Al minuto 5, Vladimir Hernández de media distancia, inquietó el arco de Kevin Mier.



Sobre el minuto 20, Diber Cambindo estiró la ventaja para Medellín, el delantero caucano aprovechó un pase en diagonal y definió con categoría a la salida del golero verdolaga. En un momento donde el dominio de la pelota estaba dividido, apareció el segundo gol poderoso.



Un minuto después, Vladimir Hernández tuvo el tercero, con un remate de pierna derecha que rebotó en Álvaro Angulo. Nacional no encontraba el norte en su juego, no generaba juego y Medellin esperaba para agredirlo.



Al minuto 29, Diber Cambindo anotó el tercer gol, tras un pase en profundidad de Andrés Ricaurte. Medellín seguía atacando, mientras que en Nacional hicieron el primer cambio, ingresando Yeison Guzmán en lugar de Nelson Palacio.



Al 32, un centro de Yerson Candelo al segundo palo, sacó de gran manera Andrés Mosquera Marmolejo, pero al rebote, el arquero cometió una falta sobre Álvaro Angulo, a la que el árbitro Jhon Ospina no dudó en sancionar penal. Dos minutos después, Jefferson Duque cambió la falta por el descuento para el equipo verdolaga. La 'fiera' anotó su gol 101 en 231 partidos con la camiseta de Nacional. El octavo en los clásicos antioqueños.



Medellín era paciente y al minuto 39, Luciano Pons anotó el cuarto gol para Medellín en un gran juego del conjunto rojo de Antioquia. El argentino volvió a anotar, tras un pase de Diber Cambindo.



Sobre el final del primer tiempo, Daniel Mantilla sirvió un pase a Jefferson Duque, quien remató defectuosamente. Una más tuvo Yeison Guzmán, pero su remate se fue desviado.



En la etapa complementaria, Nacional y Medellin salieron con los mismos jugadores. Al minuto 3, Andrés Andrade de media distancia exigió a Andrés Mosquera Marmolejo. El DIM respondió y al minuto 7, tuvo un mano a mano que sacó Kevin Mier.



Sobre el minuto 9, se fue expulsado Andrés Ricaurte por doble amonestación. La primera amarilla la vio protestando por el penal de Nacional y la segunda en una falta en la mitad de la cancha. Sobre el minuto 11, salió del partido Luciano Pons e ingresó Daniel Torres.



Al minuto 5 y tras un remate de media distancia, la pelota pegó en la mano de Adrián Arregui y aunque el árbitro Jhon Ospina no había sancionado la falta, el VAR si la vio. Al minuto 15 cobró Jefferson Duque y lo había atajado Andrés Mosquera Marmolejo. Sin embargo, se repitió el cobro y al minuto 18, Duque no falló y anotó el segundo gol para Nacional, el segundo en su cuenta personal, el 102 en 231 partidos con la camiseta verdolaga y el noveno en los clásicos antioqueños.



Al minuto 22, Medellín hizo dos cambios, ingresaron Yulián Gómez y Javier Mendez en lugar de Germán Gutiérrez y Vladimir Hernández.



Al 24, Dorlan Pabón con un potente remate de pierna derecha, dejó sin reacción a Andrés Mosquera Marmolejo, dejando un 4-3 memorable. Sobre el minuto 26, se suspendió el partido un par de minutos porque se había apagado una de las luces del estadio. Aunque esa pausa no duró más de dos minutos.



Al minuto 33, ingresaron en el Medellín Felipe Pardo y Christian Marrugo en lugar de Diber Cambindo y Jordy Monroy. Nacional controlaba el juego, pero no era profundo. El local esperaba y contragolpeaba. Al 39, en Nacional hicieron dos cambios, ingresaron Jaider Asprilla y Alexander Mejía en lugar de Álvaro Angulo y Sebastián Gómez.



Al minuto 42, Asprilla tuvo el empate, pero rechazó la defensa roja. En tiempo de descuento, Marmolejo sacó una pelota que pudo ser el empate y el doblete para Dorlan Pabón.



Al final, Medellín volvió a ganar un clásico tras cuatro años. El último triunfo rojo fue el 6 de octubre de 2018. Nacional siguió mostrando errores en todas sus líneas, en el segundo tiempo mejoraron, pero no les alcanzó.



En la próxima fecha, Independiente Medellín recibe al América de Cali, mientras que Atlético Nacional visita en Montería a Jaguares de Córdoba.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8