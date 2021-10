Chunga sacó el petróleo: triunfo de Alianza contra Bucaramanga

Alianza Petrolera vuelve a tomar el rumbo, por resultados y niveles individuales. Pese a tener fallas en ciertas zonas, la efectividad de los barranqueños fue fundamental para sacar el triunfo 2 a 0 contra Bucaramanga. Sumandole la gran actuación de José Luis Chunga.



Alianza Petrolera y Bucaramanga empezaron con intensidad, pero la suerte sonrió para los refineros, que se fueron adelante muy temprano. Pablo Bueno aprovechó los espacios y venció la resistencia de Chaverra apenas a los 3 minutos de juego. Más problemas para los leopardos llegarían, pues Carlos Henao, de buena actuación en los partidos recientes, salió por lesión.



Durante todo el primer tiempo, Quintana, Cardenas, Hernández y Téliz buscaron los espacios para rematar, pero en frente se encontraron con Chunga, que de a poco se hizo figura en la cancha. Bucaramanga no encontró los caminos, así fue en gran parte del primer tiempo.



Para la segunda parte, Alianza empezó a tener problemas en la contención y la zona de la mitad del campo, por lo que ingresaron Florez y Portilla, para tratar de darle más orden en ese sector, ante el desorden táctico y posicional de los barranqueños.



Bucaramanga siguió intentando, pero Chunga fue fundamental para mantener el cero en su arco y ser la figura de la cancha. Esas acciones que no aprovecharon los bumangueses, llevó a la vieja frase de quien no los hace, los ve hacer.



Sobre el final del juego, un contragolpe de Alianza terminó en los pies de Brayan Gil, que le ganó la posición a Blanco, dejándole servido el balón a Pablo Bueno, que remató y puso el triunfo para los de Bodhert.



Triunfo trabajado, pese a que Alianza pasó problemas en el esquema y desde lo táctico, pero fueron efectivos y tuvieron a Chunga inspirado. Con el triunfo, llegan a la quinta casilla con 22 unidades, buscando asegurarse pronto entre los clasificados. Mientras que Bucaramanga cede terreno y para en la casilla 12 con 18 puntos.