Águilas Doradas no pudo volar y empató contra Once Caldas en casa

Partido con intención de ambos lados, tanto antioqueños como caldenses buscaron, en su estilo, concretar las opciones. Empate a un tanto en Rionegro.



Águilas y Once Caldas no se guardaron nada, intentando desde el vamos ir por el gol, encontrando cada uno situaciones importantes para poder abrir el marcador. En el caso de los locales, Marrugo tomó las riendas del equipo, tratando de fabricar opciones, desde el toque y el desequilibrio por las bandas con Peñaloza y Salazar.



Pese a los intentos por parte de los locales, la ventaja la tomaría Once Caldas, luego de un gran cobro de tiro de esquina, el cual empalmó Dannovis Quiñones, sobre el final del primer tiempo, donde el portero Christian Vargas no pudo salir a atajar la pelota.



El cuadro albo se empezó a complicar en el segundo tiempo, cuando Fainer Torijano vio la tarjeta roja, en una jugada peligrosa, que no necesito revisión de la tecnología. A partir de allí, la iniciativa pasó a los pies de los locales, que en un gran pase de Cristian Marrugo a Jonnier Blanco, eludiendo al portero Gerardo Ortiz. En primera instancia, el línea anuló la anotación, pero la revisión del VAR dio e tanto como válido.



La polémica se daría sobre el minuto 80, luego de un centro de costado que remató con la cabeza Marco Pérez, anotando su primer tanto con los antioqueños, sin embargo, fue anulado por fuera de lugar, con la intervención del VAR en la acción.