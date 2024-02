Comenzó la fecha 5: tabla de posiciones Liga BetPlay 2024-I

Comenzó la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor, donde varios equipos buscaron seguir con la buena racha que ya llevan desde antes, para afianzarse a los primeros lugares, mientras que otros esperaban ganar para empezar a sumar. Ahora los únicos que quedaron en el liderato del campeonato es el Junior de Barranquilla.

Partidos y Resultados fecha 5 Liga BetPlay Dimayor 2024-I

Envigado 1-2 Alianza FC

Millonarios 1-0 América de Cali

Deportivo Pereira vs. Fortaleza CEIF

Junior vs. Deportivo Pasto

Patriotas vs. Atlético Nacional

Jaguares vs. Águilas Doradas

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó

Equidad vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Tabla de posiciones Liga Betplay 2024-I fecha 5



1. Junior | 10 pts (+6)

2. Deportes Tolima | 9 pts (+5)

3. Millonarios | 8 pts (+4)

4. Atlético Nacional | 7 pts (+2)

5. Fortaleza CEIF | 7 pts (1)

6. Atlético Bucaramanga | 7 pts (0)

7. Águilas Doradas | 7 pts (-1)

8. América de Cali | 6 pts (+1)

9. Independiente Santa Fe | 6 pts (+1)

10. La Equidad | 6 pts (1)

11. Independiente Medellín | 6 pts (-6)

12. Deportivo Cali | 5 pts (+1)

13. Once Caldas | 5 pts (0)

14. Jaguares | 5 pts (0)

15. Envigado | 5 pts (-1)

16. Alianza FC | 5 pts (-2)

17. Deportivo Pereira | 4 pts (-1)

18. Deportivo Pasto | 4 pts (-3)

19. Boyacá Chicó | 1 pts (-4)

20. Patriotas | 1 pts (-4)