Cortuluá ve cerca el descenso y Once Caldas pelea: agónico triunfo

Gris y sin muchas emociones a lo largo de los 90 minutos entre Cortuluá que ve cada vez más cerca el descenso al Torneo BetPlay, mientras que el Once Caldas logró decorar un mal partido con un lapidario tanto para las ilusiones del conjunto vallecaucano con Edwar López.

Sobre los primeros seis minutos, Once Caldas impuso su juego, pero realmente nunca vio claridad. Con velocidad y colectividad, Diego Valdés jugó con Alejandro García que de primera combinó con Marlon Piedrahita e incómodamente no pudo definir al arco del Cortuluá. Inmediatamente, Fáiner Torijano cabeceó y su remate se fue perdido por un costado.



Cortuluá respondió a los 26 minutos en un error defensivo de Marlon Piedrahita que perdió un balón en el centro del campo, y Kevin Palacios aprovechó con un disparo que rozó en un defensa y se fue por encima al córner. En todas las acciones, tanto ofensivas como defensivas apareció Marlon, pues a los 42’, el lateral sacó un disparo muy pegado al palo.



Ya en el complemento, Feiver Mercado se encargó de revolucionar el partido a los 56 minutos con el primer remate al arco. Todo un tiempo sin disparos bajo los tres palos, y Eder Chaux respondió de gran manera después del rebote en el suelo. Realmente, Cortuluá fue quien tuvo mejores opciones, pues a los 60’, Henry Rojas centró raso y antes de que alguien la empujara, Chaux aseguró el balón.



Once Caldas respondió a los 64 minutos con una volea incómoda de Alejandro García que controló Ernesto Hernández con facilidad. Tal vez la más clara para los albos durante todo el partido. Cortuluá con Henry Rojas pudo romper los ceros en un centro al que no alcanzó a llegar Juan Sebastián Herrera.



Con intentos de Marlon Piedrahita que pasaron muy cerca, Once Caldas se animó. En el agregado, Edwar López revolucionó el juego eludiendo a Ernesto Hernández y marcando el único gol. Cortuluá se sumerge en el descenso, los albos son octavos y se meten en la pelea. El equipo corazón del Valle visitará a La Equidad, mientras que los blancos recibirán a Atlético Nacional.