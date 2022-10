Junior venció con lo justo a Cortuluá: llegará con vida a la fecha 20

Junior de Barranquilla derrotó este domingo al descendido Cortuluá, con doblete de Luis 'Cariaco' González. Llegó a 28 puntos, poniéndose a uno del octavo y a tres del segundo, Deportivo Pasto.



A los de Julio Comesaña no les servía otra cosa que ganar y lo consiguieron. Aunque no la tuvieron tan fácil ante el equipo 'Corazón del Valle', que encontró el descuento a través de Sebastián Herrera, quien hizo valer la 'Ley del Ex' en el Metropolitano.



La última jornada, que se disputará el 30 de octubre, estará para alquilar balón. Ningún equipo llegará asegurado a la última fecha, incluso Águilas Doradas que es primero con 32, podría quedarse por fuera con una serie de resultados. Junior visitará a Jaguares, esperando un triunfo y unos cuantos marcadores, para meterse entre los ocho.

Muy temprano, sobre los 3 minutos, Junior advirtió al arquero Ernesto Hernández. Seguidilla de toques y buena conexión entre Edwuin Cetré y Fabián Sambueza, para acercarse a predios de Cortuluá por primera vez. El argentino no tuvo claridad en la definición. Tres minutos después, el local perdió a Fabián Viáfara por una plancha sobre Alexis Castillo Mayoma. El juez fue advertido por VAR y lo castigó por juego peligroso.



Aún con diez en cancha, Junior no bajó el ritmo y siguió ejerciendo presión alta. Sobre los 20', Luis 'Cariaco' González aprovechó la pelota quieta para marcar el primero. El volante venezolano convirtió de tiro libre, después que la pelota se desviara en Fabio Delgado, quien se adelantó en la barrera. El '10' instaló la pelota por el segundo palo del arquero Hernández.



Apenas pasaron 4 minutos cuando llegó el empate de Cortuluá. Aprovechando el hueco que dejó Fabián Viáfara, gestaron un contragolpe fulminante que inició en un pase de Luis Caicedo; el mediocentro se la jugó con Wilder Guisao y este a su vez con Fabio Delgado, quien terminó filtrando un centro para Sebastián Herrera, que casi debajo del arco conectó al fondo. Didier Moreno no controló la marca y se vio sorprendido.



El equipo de Fernando Velasco pudo adelantarse en el marcador, a los 33 minutos, pero Sebastián Viera terminó salvando su arco. Todo nació en una mala salida de 'Cariaco' y una recuperación rápida que Kener Valencia intentó mandar al fondo de media distancia. Herrera apareció en el área, intentando cazar el rebote, pero primero apareció la defensa rojiblanca para frenarlo.



Antes de irse al descanso, Harold Cummings derribó en el área a Cetré y el árbitro no dudó en sancionar penalti. 'Cariaco' se encargó de poner el 2-1, con una definición potente al centro. Después del gol, Comesaña sacó a Carlos Bacca por una lesión, al parecer, de tipo muscular.



En el complemento el panorama no cambió. Aunque Junior estaba arriba en el marcador, tuvo que apretar los dientes para defender el resultado con todo lo que tenía. Ningún otro resultado le servía para aspirar a los cuadrangulares semifinales. Ninguna acción clara de gol y sin muchas emociones se consumieron los minutos.



Sobre los 90', Junior perdió a otro jugador de cara a la jornada 20, se trata de Cetré, quien salió expulsado cuando se retiraba de la cancha para el ingreso de Nelson Deossa.



Al final, el equipo barranquillero consiguió 3 puntos claves, que eran más obligación que necesidad. Llegará con vida a la última jornada, que se disputará en simultanea el próximo domingo 30 de octubre. Los rojiblancos jugarán frente a Jaguares en Montería.