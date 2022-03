DIM ganó el pulso y los cambios no surtieron efecto: análisis azul

Millonarios no tuvo su mejor noche, la derrota contra Medellín dejó ver algunos fallos, desde lo grupal y lo colectivo, donde los embajadores no atinaron las opciones y tuvieron que jugar con un gol tempranero del rival. El estilo de los azules es marcado, dominando con posesión, pero, se encontraron con Medellín, que en su estilo, bajaron el ritmo del partido, en el momento preciso.



Esto, también condicionó a los de Gamero, que al tener la posesión, encontraron espacios. Pese a esto, el poderoso logró evitar llegadas por montones. La expulsión de Mosquera cambió el trámite, pero los de Comesaña lograron sobreponerse a la adversidad.



Puntos para destacar y a corregir, desde el planteamiento de Alberto Gamero:



Comesaña ganó en el pulso táctico: el uruguayo entendió, a raíz de la expulsión, que el ataque pasaba a un segundo plano. El poderoso mantuvo su bloque sólido, el cual se vio permeado por los jugadores de banda azules (Celis y Ruiz).



De a poco, se acomodaron y los bloques defensivos y de volantes eran más densos, pasando del 4-1-4-1 al 4-5-1. Cuando Ruiz llevaba la pelota, siempre hubo dos hombres que lo referenciaban, pues durante el primer tiempo, les ganó con finta y agilidad el espacio.



Los errores condicionaron a Millonarios: no solo por el desarrollo colectivo, sino en los casos puntuales. El mismo Gamero advirtió los errores, que pueden pasar, pero es importante minimizar esas situaciones de juego. La acción del penalti nació de uno de ellos, en retroceso, se complicaron en ese inicio del juego.



El dominio no se traduce en el resultado, desde la estadística: los goles definen los partidos, independiente de quien haya generado más, pateado, tocado o mantenido la esférica. Millonarios llegó 23 veces, de las cuales, cinco fueron remates al arco (sin contar los balones en el palo, que no cuentan en este ítem).



Además, tuvo el 75% de la pelota. El estilo de los azules se basa en tener la pelota, incluso, doblegaron al Medellín en este ítem, con un total de 466 toques, respecto a los 156 del local.



Cambios realizados durante todo el partido: con la expulsión de Mosquera Marmolejo, Millonarios trató de aprovechar ese hombre de más, en gran parte del compromiso. Salió Cuenú e ingresó Silva, para aprovechar esos espacios para circular la pelota. Durante el primer tiempo, Sosa y Celis rompieron por el carril derecho, generando opciones importantes de cara al arco de Luis Erney Vásquez.



Para el segundo tiempo, sacó a los venezolanos, para hacer un doble bloque y jugar con dos atacantes, dejando a Jader Valencia y Herazo en dicha zona. Además, movió la zona defensiva, ubicando a Vega como central, donde perdió ese primer pase. Recompuso y pasó a ser lateral, para darle salida a Guerra y que pudiera despuntar.



Además, de alternar entre la zona central y la lateral izquierda a Murillo, junto con Perlaza, que estuvo en los dos costados. Pese a que las críticas pueden llegar, son posiciones que los jugadores conocen. Pero no se puede desconocer, en ciertos puntos, que los movimientos y cambios estratégicos, posicionales y demás, cambiaron un poco el destino del juego.



La dupla venezolana pudo aportar más, cuando Medellín retrasó sus líneas y tuvo bloques compactos e incluso, jugando muy cerca del área.